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СК возбудил дело против убившего двух грабителей предпринимателя

, ИА "Амител"
Грабители, угрожая пистолетами, связали руки мужчине, но он смог освободиться

Фото: yarcube.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего предпринимателя из Татарстана, который убил двух злоумышленников при попытке ограбить его дом, сообщает республиканский СК.

По версии следствия, утром на территорию дома предпринимателя проникли трое злоумышленников. Угрожая пистолетами, они связали руки хозяевам дома и их приятелю. Предприниматель и его товарищ смогли расцепить повязки.

После этого произошла драка, в ходе которой хозяин дома нанес двум злоумышленникам несколько ударов ножом. Третий нападавший скрылся, но был задержан через непродолжительное время.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны")", — заявили в ведомстве. 

В СК добавили, что погибшие — 38-летний и 39-летний жители Самарской области.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 08:24
- гость -

Ну вообще это нормально. Не нормально только в России, с ее судейской системой и басманным правосудием

0  0
13.09.2018 08:27
Гость

Лучше отсидеть,чем на 2 метра под землю лечь.

0  0
13.09.2018 08:34
- гость -

Какое уголовное дело? Мужику медаль надо дать!

0  0
13.09.2018 08:34
месный

какое превышение вы ачём? Или там сынок депутата был среди нападавших?

0  0
13.09.2018 08:36
- гость -

Басманное правосудие-это то,которое невинного ходорковского засудило?

0  0
13.09.2018 08:38
- гость -

По нашим законам он должен был все отдать грабителям, а потом ждать когда же полиция найдет грабителей

0  0
13.09.2018 08:39
Гостья

Почему воры "погибшие", они сдохнувшие!

0  0
13.09.2018 08:40
- гость -

3.09.2018 08:36
- гость -

которое васильеву с табуреткиным и им подобных выпустило и еще все вернуло наворованное

0  0
13.09.2018 08:47
- гость -

Да все верно, такое дело и должны возбудить, а уже следствие должно решить превышено или нет, иначе за каждое убийство, где убийца говорит я типа защищался, надо отпускать.

0  0
13.09.2018 08:52
- гость -

Да все верно, такое дело и должны возбудить, а уже следствие должно решить превышено или нет, иначе за каждое убийство, где убийца говорит я типа защищался, надо отпускать.
---------
Если уже установлено, что те двое грабители, напали и связали. Если есть свидетели, тот третий, который сбежал, Какое уголовное дело?

Люди в РФ не должны иметь право защищаться, это политика властей.

0  0
13.09.2018 09:10
- гость -

13.09.2018 08:52
- гость -
Когда преступник уже не несет опасности, его нельзя убивать (даже полицаям), если по закону. Ну а так все по закону дышла

0  0
13.09.2018 09:47
- гость -

Не, ну а чё, правильно, нефиг свои права, жизнь и имущество защищать простому гражданину, сейчас это противозаконно, сейчас гражданину положено терпеть, даже грелка солнцеликого и та говорит "Денег нет, но держитесь". А то оказал бандитам сопротивление, а там и до бунта недалеко... Тут только опять обращаться во все СМИ, только тогда дело прекратят.

0  0
13.09.2018 10:06
- гость -

Еще Солженицын писал, что если бы люди оказывали сопротивление при их арестах с проникновением в их жилища, то репрессий бы не было! Вот власть и наказывает людей, которые не стали ждать когда их будут убивать, а их женщин насиловать. Принцип должен быть как на загнившем забугорье - мой дом - моя крепость! Ломятся в дом значит должны быть уверены - что получат дробь или пулю...

0  0
13.09.2018 10:29
гость

ИМХО в РФ ты не превысил пределы необходимой обороны, только если тебя убили.

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