СК возбудил дело против убившего двух грабителей предпринимателя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего предпринимателя из Татарстана, который убил двух злоумышленников при попытке ограбить его дом, сообщает республиканский СК.

По версии следствия, утром на территорию дома предпринимателя проникли трое злоумышленников. Угрожая пистолетами, они связали руки хозяевам дома и их приятелю. Предприниматель и его товарищ смогли расцепить повязки.

После этого произошла драка, в ходе которой хозяин дома нанес двум злоумышленникам несколько ударов ножом. Третий нападавший скрылся, но был задержан через непродолжительное время.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны")", — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что погибшие — 38-летний и 39-летний жители Самарской области.