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Ученые доказали пользу молочных продуктов для продления жизни

, ИА "Амител"
В исследовании приняли участие 136 384 человека в возрасте 35-70 лет из 21 страны

Фото: vestnikapk.ru

Ученые Университета Макмастера (Канада) выяснили, что употребление трех порций молочных продуктов в день связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 136 384 человека в возрасте 35-70 лет из 21 страны. Специалисты определили рацион питания добровольцев и следили за состоянием здоровья в течение 9,1 года. За все время наблюдения было зарегистрировано 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Одна порция молочных продуктов была эквивалентна стакану молока или йогурта весом 244 грамма, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. Всех участников исследования разделили на четыре группы в соответствии с количеством порций, употребляемых ежедневно. Оказалось, что те, кто ел самое большое количество молочных продуктов (3,2 порции в среднем), уменьшали риск смерти (от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин) на 2,2 процента по сравнению с людьми, не употребляющими их. При этом полезной оказалась даже необезжиренная молочная продукция (в количестве 2,9 порции), которая снижала вероятность преждевременной смерти на 1,1 процента.

Ученые пока не знают точную причину такой связи. Несмотря на то, что специалисты рекомендуют есть обезжиренные молочные продукты из-за предполагаемого вреда насыщенных жирных кислот, существуют данные о пользе молока для здоровья. Это объясняется наличием специфических аминокислот, ненасыщенных жиров, витаминов K1 и K2, кальция, магния, калия и пробиотиков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 08:48
- гость -

Не молока а молочных продуктов, так как с увеличением возраста у человека снижается выработка фермента для переработки чистого молока

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13.09.2018 09:52
гость

только не молока, которое продают в магазинах сегодня , через 3 дня оно становится горьким и не превращается, как положено, в простоквашу. Кто знает, что они туда добавляют?!

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