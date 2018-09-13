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Новости

Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

, ИА "Амител"
По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу

Фото: news-mt.ru

Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин заявил, что число огневых средств поражения России должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет США, чтобы отразить американский удар в Сирии, сообщает "РИА Новости".

"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении, и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия. В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего", — отмечает Коровин.

По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу, однако "ни одна сторона не обладает преимуществом над другой".

"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.

В сентябре источники The Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским и иранским силам в Сирии в случае, если президент страны Башар Асад применит химическое оружие в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в САР 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 08:55
- гость -

ага, отразят удар высказыванием высшей степени озабоченности мида рф ))

0  0
13.09.2018 08:57
- гость -

В ответ на удар США, Россия опять топнет ножкой и будет выражать озабоченность

0  0
13.09.2018 08:59
- гость -

Хороший способ утилизации ракет с кончающимися сроками использования придумали США

0  0
13.09.2018 09:04
- гость -

Шансы есть! Но это не будет реализовано. Во первых, мы ещё не все выразили свои "озабоченности", "недопустимости" пр. хр..ь. Но самое главное, если 250 тыс. семей наших чиновников, депутатов и олигархов живут на Западе, то кто же позволит Главковерху это сделать?!

0  0
13.09.2018 09:06
- гость -


13.09.2018 09:04
- гость -

А можно список этих 250 тысяч?

0  0
13.09.2018 09:15
- гость -

Я смотрю пиндосы уже оценили шансы планеты земля выжить в атомной войне,.. главное для них сейчас - подумать еще раз - а нет ли в расчетах ошибочки?

0  0
13.09.2018 09:22
- гость -

У нас там появились сухопутные войска ? Странно , когда входили анонсировали лишь батальоны охраны военных баз,разрешения на использование сухопутных войск СФ не давал.
«Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. 162 голоса "за", при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших "против"», — сказал Иванов журналистам.

По его словам, президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Иванов подчеркнул, что речь при этом идет исключительно об операции ВВС. Использование наземных войск исключено. «Использование Вооруженных сил на сухопутном театре военных действий исключено. И военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация )», — сказал глава администрации президента.

0  0
13.09.2018 09:22
- гость -

13.09.2018 09:06
- гость -

не умничай!
У меня написано "если (!!!!) 250 тыс. семей" Такая информация есть в Сети. На вскидку - дочь Лаврова - США, оба ребенка Пескова, С.Железняк - три дочери, сын Козака, Якунина дети , да и сам от уезжает на ПМЖ в Германию, сын Мизулиной, сын Фурсенко и др.

0  0
13.09.2018 09:25
- гость -

Не зря глава внешней разведки семью за пмж в Венгрию отправлял, знает где безопасней

0  0
13.09.2018 09:26
- гость -


13.09.2018 09:22
- гость -


Не дуркуй.
Хорошо если ты не в состоянии озвучить все 250 тысяч семей, то озвучь хотя бы 2% (5 тысяч)

0  0
13.09.2018 09:28
42

"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.

Это не помешало американцам покрошить российскую ЧВК Вагнер.
Что помешает американцам снова покрошить россиян?

0  0
13.09.2018 09:30
- гость -

Убрать ядерные бомбы у России и не чем страна не будет отличаться от страны третьего мира

0  0
13.09.2018 09:34
- гость -

Турция активизировала поставки оружия сирийским повстанцам в провинции Идлиб, чтобы помочь им отбить готовящееся наступление сирийской армии, поддерживаемое Россией и Ираном.
Очередная благодарность от Турции за с400))))

0  0
13.09.2018 09:39
- гость -


13.09.2018 09:30
- гость -
Убрать ядерные бомбы у России
------------------------------------------
Озвучил-таки мечту...не дождешься

0  0
13.09.2018 09:49
- гость -

Почитай статью ядерный блеф России, часть статьи конечно надуманно но по многим пунктам преведены железные аргументы

0  0
13.09.2018 10:14
- гость -

Для того чтобы оценить шансы мы должны знать состояние средстот нев обороны. Пока знаем точно, что израильтяне и НАТО наших ракет не боятся, в Югославии был сбит только один самолет. В Ираке были уничтожены Абрамсами тысячи советских танков , при этом ни один советский танк ни один Абрамс не подбил!!!
Скорее всего состояние нашего оружия как в начале ВОВ: самолеты деревянные, в том числе "крепость" - ИЛ-2, танки слепые и до капиталки могут пройти 400 км. Потери от неисправностей были больше чем боевые...

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