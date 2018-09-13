Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин заявил, что число огневых средств поражения России должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет США, чтобы отразить американский удар в Сирии, сообщает "РИА Новости".

"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении, и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия. В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего", — отмечает Коровин.

По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу, однако "ни одна сторона не обладает преимуществом над другой".

"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.

В сентябре источники The Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским и иранским силам в Сирии в случае, если президент страны Башар Асад применит химическое оружие в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в САР