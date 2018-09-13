Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин заявил, что число огневых средств поражения России должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет США, чтобы отразить американский удар в Сирии, сообщает "РИА Новости".
"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении, и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия. В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего", — отмечает Коровин.
По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу, однако "ни одна сторона не обладает преимуществом над другой".
"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.
В сентябре источники The Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским и иранским силам в Сирии в случае, если президент страны Башар Асад применит химическое оружие в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в САР
Комментарии
ага, отразят удар высказыванием высшей степени озабоченности мида рф ))
В ответ на удар США, Россия опять топнет ножкой и будет выражать озабоченность
Хороший способ утилизации ракет с кончающимися сроками использования придумали США
Шансы есть! Но это не будет реализовано. Во первых, мы ещё не все выразили свои "озабоченности", "недопустимости" пр. хр..ь. Но самое главное, если 250 тыс. семей наших чиновников, депутатов и олигархов живут на Западе, то кто же позволит Главковерху это сделать?!
13.09.2018 09:04
- гость -
А можно список этих 250 тысяч?
Я смотрю пиндосы уже оценили шансы планеты земля выжить в атомной войне,.. главное для них сейчас - подумать еще раз - а нет ли в расчетах ошибочки?
У нас там появились сухопутные войска ? Странно , когда входили анонсировали лишь батальоны охраны военных баз,разрешения на использование сухопутных войск СФ не давал.
«Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. 162 голоса "за", при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших "против"», — сказал Иванов журналистам.
По его словам, президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Иванов подчеркнул, что речь при этом идет исключительно об операции ВВС. Использование наземных войск исключено. «Использование Вооруженных сил на сухопутном театре военных действий исключено. И военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация )», — сказал глава администрации президента.
13.09.2018 09:06
- гость -
не умничай!
У меня написано "если (!!!!) 250 тыс. семей" Такая информация есть в Сети. На вскидку - дочь Лаврова - США, оба ребенка Пескова, С.Железняк - три дочери, сын Козака, Якунина дети , да и сам от уезжает на ПМЖ в Германию, сын Мизулиной, сын Фурсенко и др.
Не зря глава внешней разведки семью за пмж в Венгрию отправлял, знает где безопасней
13.09.2018 09:22
- гость -
Не дуркуй.
Хорошо если ты не в состоянии озвучить все 250 тысяч семей, то озвучь хотя бы 2% (5 тысяч)
"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.
Это не помешало американцам покрошить российскую ЧВК Вагнер.
Что помешает американцам снова покрошить россиян?
Убрать ядерные бомбы у России и не чем страна не будет отличаться от страны третьего мира
Турция активизировала поставки оружия сирийским повстанцам в провинции Идлиб, чтобы помочь им отбить готовящееся наступление сирийской армии, поддерживаемое Россией и Ираном.
Очередная благодарность от Турции за с400))))
13.09.2018 09:30
- гость -
Убрать ядерные бомбы у России
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Озвучил-таки мечту...не дождешься
Почитай статью ядерный блеф России, часть статьи конечно надуманно но по многим пунктам преведены железные аргументы
Для того чтобы оценить шансы мы должны знать состояние средстот нев обороны. Пока знаем точно, что израильтяне и НАТО наших ракет не боятся, в Югославии был сбит только один самолет. В Ираке были уничтожены Абрамсами тысячи советских танков , при этом ни один советский танк ни один Абрамс не подбил!!!
Скорее всего состояние нашего оружия как в начале ВОВ: самолеты деревянные, в том числе "крепость" - ИЛ-2, танки слепые и до капиталки могут пройти 400 км. Потери от неисправностей были больше чем боевые...