Герман Греф рассказал, как стать идеальным сотрудником

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какими качествами должен обладать идеальный сотрудник и как им стать. Фрагмент лекции опубликовали "Ведомости".

По словам Грефа, речь идет о человеке, которому не нужно указывать задачи и путь и создавать поддержку.

"Это человек, который видит будущее и умеет его создавать. Это человек, который должен иметь уникальную способность креативить по ходу исполнения задач", — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Греф, идеальный сотрудник должен иметь системное мышление.