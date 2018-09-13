Герман Греф рассказал, как стать идеальным сотрудником

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какими качествами должен обладать идеальный сотрудник и как им стать. Фрагмент лекции опубликовали "Ведомости".
По словам Грефа, речь идет о человеке, которому не нужно указывать задачи и путь и создавать поддержку.
"Это человек, который видит будущее и умеет его создавать. Это человек, который должен иметь уникальную способность креативить по ходу исполнения задач", — подчеркнул он.
Кроме того, как отметил Греф, идеальный сотрудник должен иметь системное мышление.
Комментарии
Ну судя по прогнозам которые дают наши ведущие специалисты, у нас таких людей нет
Г.Греф, человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, исходя и этого становится ясным каким должен быть идеальный сотрудник в его понимании
А еще идеальный сотрудник не спрашивает о размере зарплаты,да и вообще не спрашивать о ней,так как питается корпоративным духом ))