Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщает RT.

Москва занимает в рейтинге 12-ю строчку. Аутсайдерами списка стали Свердловская, Челябинская, Иркутская, Московская и Брянская области.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона.

Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин рассказал, что с декабря 2018 года города федерального значения Севастополь, Москва и Санкт-Петербург будут объединены в рейтинге в три укрупненных "региона" с Республикой Крым, Московской областью и Ленинградской областью соответственно.

"Мы считаем, что с экологической точки зрения данные субъекты не могут делиться географически. Крымский полуостров, как и два крупнейших города нашей страны с прилегающими областями, — это единые экосистемы. Невозможно поделить воздух, водные объекты, антропогенную нагрузку на территории по административным границам. Ранее мы получали справедливые претензии от всех природоохранных органов вышеупомянутых субъектов России о неправильных подходах при формировании "Экологического рейтинга субъектов России", — сказал Нагибин.

Он добавил, что если бы объединение субъектов по такому принципу произошло уже в летнем рейтинге, Москва и Московская область заняли бы в нем 60-е место, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 52-е, а Севастополь и Республика Крым — 72-е место.