Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария произошла утром в четверг, 13 сентября, на улице Трактовой в Барнауле — в результате ДТП легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на Трактовой, рядом с ТЭЦ-3. МЧС, скорая, полиция на месте. Пробка", — отмечает автор заметки.

Следует отметить, что улица Трактовая в Барнауле уже давно имеет славу транспортной магистрали, где часто происходят очень серьезные ДТП.

За комментариями относительно обстоятельств аварии и о пострадавших портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД. Информация уточняется.