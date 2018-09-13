Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария произошла утром в четверг, 13 сентября, на улице Трактовой в Барнауле — в результате ДТП легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на Трактовой, рядом с ТЭЦ-3. МЧС, скорая, полиция на месте. Пробка", — отмечает автор заметки.
Следует отметить, что улица Трактовая в Барнауле уже давно имеет славу транспортной магистрали, где часто происходят очень серьезные ДТП.
За комментариями относительно обстоятельств аварии и о пострадавших портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД. Информация уточняется.
Комментарии
ну и где РАЗОРВАЛО?
трактовая это ваще трындец, особенно зимой. предприятия там есть, а добраться до них с павлика только пёхом по проезжей части, потому как даже обочины в это время нет вообще, а с утром и вечером темно и гонщеги ниско летят.