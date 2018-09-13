Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции американской корпорации Apple упали в цене после презентации новых моделей iPhone, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на данные биржи Nasdaq.

На момент написания заметки стоимость акций равнялась 221,07 доллара за бумагу. Падение составило 1,24%.

12 сентября Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr. Продажи начнутся 21 сентября, в России 28 сентября. iPhone Xs будет стоить в России от 88 тысяч рублей за версию с накопителем в 64 гигабайта. iPhone Xs Max с 6,5-дюймовым экраном стоит 97 тысяч в минимальной комплектации. iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном стоит 65 тысяч рублей.

Первые два смартфона оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же, как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладают поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Так, у смартфона 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальная камера и другие сенсоры. Вместе с этим смартфон лишился поддержки 3D Touch. Корпус выполнен из алюминия, тогда как iPhone Xs получил стальную раму.