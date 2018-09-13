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Трутнев оценил окупаемость моста на Сахалин, цена которого не подсчитана

, ИА "Амител"
Ранее Путин поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста

Фото: primgazeta.ru

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает проект строительства моста между Сахалином и Хоккайдо рентабельным, передает ТАСС.

По словам Трутнева, мост окупит себя, поскольку благодаря ему будут снижены цены на продукцию, стоимость которой на Сахалине в несколько раз выше, чем на материке.

"Есть позиция людей, которые говорят, что мост не окупится, районы труднодоступные, дорога длинная. Скажу честно, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения: дело в том, что у нас на Сахалине цены, например, на строительные материалы, превышают материковые в 2-3 раза", — указал Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, ежегодно из бюджета Сахалина на закупку материалов для строительства объектов выделяется порядка 90 млрд руб. "Таким образом экономия для Сахалина может составить, по нашим оценкам, не менее 40 млрд", — отметил чиновник, добавив, что предугадать окупаемость инфраструктурных проектов сложно.

Трутнев рассказал, что 11 сентября "были переговоры с крупнейшей в Китае инфраструктурной компанией CCCC (China Communication Construction Company): "У нас пока оценка грузовой базы расходится... Мы будем стараться сближать оценки, потому что от этого зависят большие объемы инвестиций".

В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста — подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо. Глава государства предложил подключить к подсчетам регионы.

Как выяснили "Ведомости", грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, рассказал федеральный чиновник. Это изданию подтвердили также другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний. "Полная стоимость моста на Сахалин будет намного дороже, чем сейчас заявляется, но сколько именно, никто пока не подсчитал", — уточнил собеседник издания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 11:48
- гость -

"Путин поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста"

С начало построили, а потом задумались: "А на зачем он нужен?"
Ооооо!!! Это круче, чем две лестницы в никуда в Барнауле.

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