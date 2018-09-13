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Подробности аварии, случившейся на улице Трактовой в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД — в результате столкновения легковушки и бетономешалки один человек погиб, один госпитализирован.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось 13 сентября в 07:50. Произошло столкновение бетономешалки и автомобиля Lada Kalina.

В результате аварии водитель легковушки, 44-летний мужчина, скончался от полученных травм в больнице. Его пассажир госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Городская Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения и призывает их неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными.