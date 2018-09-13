Солист Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой из Крыма

Американский певец, основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой, уроженкой Кемеровской области Ксенией Берязевой, сообщает "Комсомольская правда".

Ксения выросла в Крыму, а родилась в Прокопьевске Кемеровской области. Отмечается, что она вышла замуж за Дерста в 2012 году. Теперь в СМИ появилась информация о том, что пара разводится.

Причина разлада пока неизвестна. Партнеры также не делали никаких официальных заявлений. Однако, как отмечается, Дерст уже удалил из Instagram все совместные фото с Берязевой и подал на развод в суд Лос-Анджелеса.

Ранее Служба безопасности Украины на пять лет запретила артисту въезд в страну. До этого Дерст неоднократно высказывался в поддержку российского Крыма, а в Донецк и Луганск намерен приехать с концертами в следующем году.