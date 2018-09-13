Лайки и репосты предложено переместить из УК в КоАП

За пропаганду ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства в СМИ и интернете предложено судить не по Уголовному кодексу, а по КоАП. Соответствующие законопроекты обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишет "Парламентская газета".

К уголовной ответственности в данном случае предложено привлекать лишь в том случае, если указанное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения, а также лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой.

"Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа (депутатов Госдумы Алексея Журавлева, Сергея Шаргунова и Олега Смолина), инициатива позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему РФ, экспертное и судейское сообщество, а также повысить доверие общества к российскому правосудию.