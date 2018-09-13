Дом семьи космонавта Германа Титова восстановили в Алтайском крае

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Дом, в котором все детские и школьные годы провел второй космонавт планеты Герман Титов, был открыт после реставрации 11 сентября в селе Полковниково Алтайского края. Торжественное мероприятие прошло в 83-й день рождения Германа Титова, и на его малую родину по этому случаю приехали десятки туристов из Барнаула. Гостей угощали ватрушками, кулебяками и яблоками с деревьев, посаженных еще самим космонавтом и его семьей.

Герман Титов родился в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края в семье учителя Степана Павловича. Отец преподавал русский язык и литературу, неплохо рисовал, любил музыку, играл на множестве музыкальных инструментов, писал стихи и песни. В годы войны Степан Павлович был на фронте, а его жена Александра с детьми жила у родителей в коммуне Майское Утро, где Герман учился с первого по третий класс. Семилетку мальчик окончил в Полковниково.

Дом, где проживала семья будущего героя страны, был построен в 1949 году. Сам Герман Титов еще подростком участвовал в его строительстве. Как вспоминает директор Государственного мемориального музея Г. С. Титова Татьяна Кайгородова, отец космонавта называл дом "Ласточкиным гнездом", потому что там всегда были школьники, которых он чему-то учил. Это сейчас рядом стоят современные дома со спутниковыми тарелками, обшитые сайдингом, а по тем временам — в начале 60-х годов — "Ласточкино гнездо" было одним из самых просторных в селе.

Отец космонавта, переезжая в 1965 году в Москву, отдал дом сельской школе, чтобы там жили приезжие педагоги. После полета в космос в Алтайский край с целью написания материалов о всемирном герое стали приезжать журналисты со всех уголков страны. Они также останавливались в "Ласточкином гнезде" на время командировки.

"В начале 1990-х годов дом перестали использовать, он начал ветшать. Не будем скрывать, что там произошел небольшой пожар. Судьбой здания занялись районные и краевые власти, и год назад его передали в оперативное управление государственного мемориального музея Г. С. Титова, на реконструкцию выделили средства из регионального бюджета — поменяли крышу, полы в части комнат, но основу оставили старой", — пояснила Татьяна Кайгородова.

Общая стоимость работ по восстановлению дома составила около миллиона рублей. Интерьер внутри создавали на основе воспоминаний семьи, а также старожилов села. В экспозиции представлены подлинные предметы Титовых, которыми они пользовались в период 50-60-х годов: патефон, письменный стол, кровати. У дома сохранились три 70-летние яблони семейного сада, еще шесть новых деревьев посадили сотрудники музея.

Реставраторы сумели сохранить русскую печку, чтобы печь в ней пироги и ватрушки. Директор Государственного мемориального музея говорит, что всех гостей будут гостеприимно встречать вкусной выпечкой и чаем, как это делали в семье Титовых.

На мероприятии присутствовал внук космонавта Андрей Титов с супругой Натальей. Он вспоминает, что герой страны не был строгим дедушкой. При этом, находясь рядом с ним на публичных мероприятиях, Андрей всегда понимал, что дедушка совершил что-то великое, чем можно гордиться.

"Дедушка часто рассказывал о том, как жила семья в небольшом домике под названием "Ласточкино гнездо". Бабушка неоднократно вспоминала свой первый приезд к родителям будущего мужа. Она приехала в Сибирь впервые в ноябре и весь отпуск просидела на печи. Поэтому мне очень хочется посмотреть на ту печь. Я стараюсь приезжать на Алтай всегда, когда есть возможность. Вот и в этом году очень хотелось посмотреть, что получилось с "Ласточкиным гнездом", — рассказал журналистам Андрей Титов, который не пошел по стопам знаменитого деда и работает в сфере энергетики. Кстати, с женой Натальей Андрей Титов познакомился в Москве. Только потом уже узнал, что дама сердца родом из Алтайского края. Однако в селе Полковниково она побывала впервые уже после того, как взяла фамилию своего великого земляка.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Германа Титова, в музее открыли выставку из фондов музея Юрия Гагарина Смоленской области. На выставке, которая продлится до октября, можно посмотреть на книги с дарственной надписью космонавта, памятные медали и сувениры. Особый интерес вызывают фотографии, выполненные Юрием Гагариным в 50-е годы прошлого века. Аналогичная выставка с экспонатами музейного фонда Германа Титова проходит и на родине первого космонавта планеты в Смоленской области. Как поясняет директор Государственного мемориального музея Г. С. Титова Татьяна Кайгородова, такие обменные выставки очень полезны для продвижения бренда нашего земляка по всей стране. Тем более что с каждым годом интерес туристов к музею Германа Титова только растет. Так, с начала года музей в Полковниково посетило около 20 тысяч человек.

Завершился праздник художественно-публицистической программой "Он вырос в Сибири", которая прошла на открытой сцене музея. Творческие коллективы Новоалтайского культурно-досугового центра "Космос" представили гостям и местным жителям свои лучшие вокальные номера.