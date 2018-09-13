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Рост ипотечных ставок прогнозируют российские банки из-за нестабильности

, ИА "Амител"
В настоящее время ипотечные кредиты выдаются гражданам под 9-9,5%

Фото: infinica.ru

Средние ипотечные ставки могут вырасти на 0,5-1 п. п., до 10-10,5% в течение 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банков из топ-15 по объемам выдачи жилищных кредитов.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также не исключили повышения ставок. Более того, заявили, что некоторые организации уже начали менять условия.

Основной причиной для роста ставок названа нестабильность на финансовых рынках.

При этом, как отмечается, после изменения ситуации в лучшую сторону ставки снова начнут идти вниз.

По словам представителей банков, ориентиром в данном вопросе может выступить решение Центрального банка России по ключевой ставке, которое будет принято в пятницу, 14 сентября.

В настоящее время ипотечные кредиты выдаются гражданам под 9-9,5%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 12:00
- гость -

КААК?
Президент с премьером говорят же что у нас в стране всё хорошо, и только хорошеет.

0  0
13.09.2018 12:05
- гость -

Так у нас же это, все стабильно и прекрасно. Никак банки против генеральной линии партии?

0  0
13.09.2018 12:19
- гость -

Опять врут банки про нестабильность, идет очередное пробивание дна так, что все стабильно

0  0
13.09.2018 12:40
BLATNOI

враки все плохо и везде

0  0
13.09.2018 12:52
- гость -

Не понимаю людей который сейчас берут ипотеку, это же игра в русскую рулетку, неизвестно, что завтра будет в стране

0  0
13.09.2018 13:06
BLATNOI

13.09.2018 12:52
- гость -
Не понимаю людей который сейчас берут ипотеку, это же игра в русскую рулетку, неизвестно, что завтра будет в стране

соглашусь с Вами . Но самое страшное берут сразу много на ремонт и авто и на квартиру

0  0
13.09.2018 13:23
- гость -

а потом начинают ныть что их с детьми на улицу выкидывают...

0  0
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