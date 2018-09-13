Средние ипотечные ставки могут вырасти на 0,5-1 п. п., до 10-10,5% в течение 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банков из топ-15 по объемам выдачи жилищных кредитов.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также не исключили повышения ставок. Более того, заявили, что некоторые организации уже начали менять условия.

Основной причиной для роста ставок названа нестабильность на финансовых рынках.

При этом, как отмечается, после изменения ситуации в лучшую сторону ставки снова начнут идти вниз.

По словам представителей банков, ориентиром в данном вопросе может выступить решение Центрального банка России по ключевой ставке, которое будет принято в пятницу, 14 сентября.

В настоящее время ипотечные кредиты выдаются гражданам под 9-9,5%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке.