Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и другие страны, которые попадают или рискуют попасть под санкции США, задумались об отказе от расчетов в долларах, чтобы не зависеть от монопольной валюты, пишут "Известия".

По словам Новака, вводимые Вашингтоном санкции по всему миру грозят ограничением расчетов в долларах. В таких условиях компании и страны, которые могут попасть под эти ограничения, намерены начать заниматься поиском новых механизмов взаиморасчетов.

И, как отмечается, на этом фоне идея перехода оплаты продукции в национальных валютах кажется все более актуальной.

"Если говорить с точки зрения формирования мировой цены на энергоресурсы, это может быть доллар, может быть евро, может быть любая другая валюта. На сегодняшний день, поскольку мы видим, что в основном расчеты обеспечивают в долларах, цены формируются в долларах и привязаны к доллару", — отметил Новак.

Он также подчеркнул, что такое положение дел легко исправить. Для этого нужно лишь, чтобы большое количество стран начали рассчитываться в других валютах.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин посоветовал россиянам избавляться от долларов, поскольку вскоре курс упадет до 63-64 рублей.