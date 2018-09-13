Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и другие страны, которые попадают или рискуют попасть под санкции США, задумались об отказе от расчетов в долларах, чтобы не зависеть от монопольной валюты, пишут "Известия".
По словам Новака, вводимые Вашингтоном санкции по всему миру грозят ограничением расчетов в долларах. В таких условиях компании и страны, которые могут попасть под эти ограничения, намерены начать заниматься поиском новых механизмов взаиморасчетов.
И, как отмечается, на этом фоне идея перехода оплаты продукции в национальных валютах кажется все более актуальной.
"Если говорить с точки зрения формирования мировой цены на энергоресурсы, это может быть доллар, может быть евро, может быть любая другая валюта. На сегодняшний день, поскольку мы видим, что в основном расчеты обеспечивают в долларах, цены формируются в долларах и привязаны к доллару", — отметил Новак.
Он также подчеркнул, что такое положение дел легко исправить. Для этого нужно лишь, чтобы большое количество стран начали рассчитываться в других валютах.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин посоветовал россиянам избавляться от долларов, поскольку вскоре курс упадет до 63-64 рублей.
Комментарии
лицо у этого чинуши не внушает доверие как и все правительство РФ в целом...
Сказочники, уйдет доллар его место займет евро и юань
Почему ЕвроСоюз покупает газ у России за доллары США, а не за евро и рубли?
Так вот в чем хранит свои барыши "сам"!
Российские рубли, иранские риалы, северокорейские воны.
Американские сенаторы никогда не найдут эти деньги ...
Новак и Томенко вместе учились. Будут газопровод через Алтай тянуть в Китай. Не для этого ли Томенко поставили?
судя по активности Новака, Орешкина, Грефа, Костина ловить доллар в районе 82 придется уже в ближайшее время