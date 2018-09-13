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Россию включили в список не борющихся с коррупцией стран

, ИА "Амител"
При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов

Фото: change.org

Международная антикоррупционная организация Transparency International подготовила доклад "Экспорт коррупции" (Exporting Corruption), согласно которому власти России не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц, пишут "Ведомости".

Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией. В последнюю категорию включены помимо России такие страны, как Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Колумбия, Словения, Болгария, Эстония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур.

Отмечается, что в России с 2014 до 2017 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.

"У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете)", — приводятся в документе слова юриста "Трансперенси интернешнл — Россия" Григория Машанова.

Однако, по его словам, в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какого-либо интереса к решению данной проблемы, отметил он.

"О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например, по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой", — отметил Машанов.

При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 12:44
- гость -

В России некому бороться с коррупцией, можно любого чиновника средней руки брать и тащить на полиграф и 100% он брал взятки или пользовался служебным положением

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