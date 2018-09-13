Соглашений почти на три триллиона рублей заключено на ВЭФ

Заместитель председателя правительства, полпред президента в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев заявил, что на четвертом Восточном экономическом форуме, который завершается 13 сентября, уже подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей, пишет "Российская газета".
Одним из крупнейших планируемых инвестиционных проектов, по словам Трутнева, станет освоение Баимской площади с применением преференций территорий опережающего развития.
Отмечается, что реализация такого масштабного инвестиционного проекта и сопутствующей инфраструктуры придаст импульс к появлению нового горнорудного кластера в Билибинском районе Чукотского автономного округа.
В прошлом году на форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на 2,5 триллиона рублей.
Комментарии
Только забыли написать, что все инвестиции только в добывающую отрасль ну и никаких обязательств за собой эти соглашения не несут
Шо, китайцы инвестируют в вырубку нашей тайги? А деньги где?
Китайцы с радостью строят у на предприятия по добыче а вот по переработке того что добыли за все время не построили ни одного предприятия!
Вахтовый городок с собственной инфраструктурой и магазинами для 3,5 тысячи китайцев построят недалеко от Омска, они будут реконструировать местный нефтезавод, сообщила глава Омского сельского поселения Инна Шумихина
ну вот китайская экспансия началась
Привыкли все в деньгах мерить. Вы в штуках скажите , сколько рабочих мест даст со средней зарплатой такой то, и получим такие то продукты.
А если нет продуктов, если это опять на отнятие у нас ресурсов, то ЗАЧЕМ эти форумы ?
Зачем у нас тут рабочие места для китайцев?