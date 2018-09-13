Четверг, 13 Сентябрь, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,57
€ 80,65
453413
15°
Обь
86см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Соглашений почти на три триллиона рублей заключено на ВЭФ

, ИА "Амител"
В прошлом году на форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на 2,5 триллиона рублей

Фото: newsvl.ru

Заместитель председателя правительства, полпред президента в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев заявил, что на четвертом Восточном экономическом форуме, который завершается 13 сентября, уже подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей, пишет "Российская газета".

Одним из крупнейших планируемых инвестиционных проектов, по словам Трутнева, станет освоение Баимской площади с применением преференций территорий опережающего развития.

Отмечается, что реализация такого масштабного инвестиционного проекта и сопутствующей инфраструктуры придаст импульс к появлению нового горнорудного кластера в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

В прошлом году на форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на 2,5 триллиона рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

13.09.2018 13:38
- гость -

Только забыли написать, что все инвестиции только в добывающую отрасль ну и никаких обязательств за собой эти соглашения не несут

0  0
13.09.2018 13:41
Павсекакий

Шо, китайцы инвестируют в вырубку нашей тайги? А деньги где?

0  0
13.09.2018 13:43
- гость -

Китайцы с радостью строят у на предприятия по добыче а вот по переработке того что добыли за все время не построили ни одного предприятия!

0  0
13.09.2018 13:57
- гость -

Вахтовый городок с собственной инфраструктурой и магазинами для 3,5 тысячи китайцев построят недалеко от Омска, они будут реконструировать местный нефтезавод, сообщила глава Омского сельского поселения Инна Шумихина

0  0
13.09.2018 13:58
- гость -

ну вот китайская экспансия началась

0  0
13.09.2018 14:02
- гость -

Привыкли все в деньгах мерить. Вы в штуках скажите , сколько рабочих мест даст со средней зарплатой такой то, и получим такие то продукты.
А если нет продуктов, если это опять на отнятие у нас ресурсов, то ЗАЧЕМ эти форумы ?
Зачем у нас тут рабочие места для китайцев?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
15:12
Стало известно, когда начнется подача тепла в дома и учреждения Барнаула 0
15:02
Доверие к телевидению резко упало у россиян 2
14:49
Неизвестные дорожники вновь подлатали проблемный старый мост в Барнауле 1
14:33
Сенаторы США придумали, как отыскать "активы Путина" по всему миру 7
14:24
Третьим будешь: корейская KIA ищет "дополнительного" дилера в Барнауле 0
14:13
Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генплана краевой столицы 1
14:05
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода 3
13:59
Новый победитель проекта "Мобильный репортер" получил приз 0
13:55
Чем вызвана популярность услуг финансовых советников в России 0
13:51
88 тонн репчатого лука не дали ввезти в Алтайский край из Казахстана 4
13:32
Соглашений почти на три триллиона рублей заключено на ВЭФ 6
13:24
Экс-работник Госинспекции в Барнауле идет под суд за взятки и мошенничество 2
13:11
Три смартфона и часы: фото новинок от Apple 0
13:06
Уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров одобрили в Думе 14
12:54
Проспект Ленина перекроют в Барнауле на семь часов 15 сентября 2
12:45
Инаугурация по-алтайски: как "заступали" на пост губернаторы в регионе 1
12:32
Россию включили в список не борющихся с коррупцией стран 6
12:25
Экстремальное вождение танков Т-72 отработали военные в Алтайском крае 9
12:13
Готовим горячие осенние пироги и создаем атмосферу тепла и уюта 1
12:02
Кадыров записал обращение к Тимати и Нурмагомедову: "Давайте жить дружно" 3
11:50
Рост ипотечных ставок прогнозируют российские банки из-за нестабильности 7
11:35
iPhone XS: отличия от других версий, сколько стоит, когда появится в России 0
11:22
Отопление в Рубцовске начнут давать с 17 сентября 4
11:14
Томенко и Романенко поздравили программистов Алтая с праздником 2
11:03
Лайки и репосты предложено переместить из УК в КоАП 2
10:50
500 новых деревьев и более 3000 кустарников высадят в Барнауле до зимы 10
10:33
Солист Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой из Крыма 2
10:30
Эксперт объяснил, почему в Барнауле вырастут цены на недвижимость 0
10:24
Дом семьи космонавта Германа Титова восстановили в Алтайском крае 2
10:13
Столб повис на проводах на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
10:02
Трутнев оценил окупаемость моста на Сахалин, цена которого не подсчитана 3
09:48
Акции Apple упали после презентации новых iPhone 2
09:31
Водитель умер в больнице: подробности аварии на улице Трактовой в Барнауле 3
09:25
Алтайский край стал третьим в экологическом рейтинге по итогам этого лета 0
09:14
Легковой автомобиль разорвало в результате аварии в Барнауле 3
09:03
Герман Греф рассказал, как стать идеальным сотрудником 6
09:00
Как барнаульцы могут получить смартфон Nokia в подарок 0
08:52
Оценены шансы России отразить удар США в Сирии 39
08:39
Ученые доказали пользу молочных продуктов для продления жизни 3
08:27
Кладбищенские истории: все, что вы хотели знать о барнаульских погостах 21
08:18
СК возбудил дело против убившего двух грабителей предпринимателя 15
08:06
Динозавры оживают: в Барнауле покажут необычное мультимедийное шоу 3
07:50
Зрители "Кубка чемпионов" по гребле в Барнауле смогут выиграть автомобиль 4
07:34
Где ты, лето: где отдыхали алтайские депутаты 6
07:19
Первый благотворительный магазин открылся в Барнауле 2
07:03
Стильный дом с системой видеонаблюдения продают в Барнауле за 15 млн руб. 26
06:48
Цена стихии: ураган "поломал" барнаульский дендрарий на 10 млн рублей 4
06:32
Иран до исламской революции 1979 года: фото 10
06:17
Потепление начинается в Алтайском крае после волны холода со снегом 0
06:01
Закрыт, но не на ремонт: ДК "Трансмаш" разваливается на глазах барнаульцев 9
05:51
Участник Pussy Riot попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом 6
04:55
Запретить увеличение ставок по кредитам предложили в Госдуме 0
03:59
Россия зафиксировала обстрелы в трех сирийских провинциях 0
02:29
Парализованная чемпионка СССР просит милостыню в центре Петербурга 6
01:23
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы 0
00:37
Ученые раскрыли тайну появления кратера в Сибири 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.