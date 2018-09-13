Соглашений почти на три триллиона рублей заключено на ВЭФ

Заместитель председателя правительства, полпред президента в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев заявил, что на четвертом Восточном экономическом форуме, который завершается 13 сентября, уже подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей, пишет "Российская газета".

Одним из крупнейших планируемых инвестиционных проектов, по словам Трутнева, станет освоение Баимской площади с применением преференций территорий опережающего развития.

Отмечается, что реализация такого масштабного инвестиционного проекта и сопутствующей инфраструктуры придаст импульс к появлению нового горнорудного кластера в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

В прошлом году на форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на 2,5 триллиона рублей.