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500 новых деревьев и более 3000 кустарников высадят в Барнауле до зимы

, ИА "Амител"
Эти работы будут выполняться силами МУП "Горзеленхоз"

Фото: kuzbassmayak.ru

Порядка 500 новых деревьев и около 3300 кустарников высадят в Барнауле до начала зимы, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"Работы будут выполняться силами МУП "Горзеленхоз" в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование г.Барнаула на 2015-2040 годы" за счет средств краевого бюджета на 2018 год. Цена контракта, заключенного между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и подрядной организацией, составляет 19,2 миллиона рублей", — отмечают в мэрии.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, на аллее по улице Аванесова, на Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и на проспекте Космонавтов.

Кроме того, новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, улицах Чкалова, Партизанская, Льва Толстого, Брестская, Союза Республик, Путиловская и в парке "Центральный".

Помимо этого, предполагается снос 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев. Также запланирована корчевка 239 пней и санитарная обрезка больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.09.2018 10:56
Януш

ни все денежки разворовали значит...............

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13.09.2018 11:03
- гость -

То есть высадят примерно столько же, сколько выкорчевали и выкорчуют только сейчас? 238 снесут, 239 пней уже есть... Молодцы. И где в списке Молодежная, на которой деревья повыпиливали? Так и останется лысой с дурацкой плиткой?

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13.09.2018 11:44
гость

13.09.2018 11:03
- гость -
На Молодежной, напротив сельхоз.общежития начали строить огромные каменные гробы(примерно, 2м на 1,5) из того же тротуарного камня. смотрится ужасно. Спросила у рабочего что это будет. Оказывается это будут цветники. Сам рабочий сказал, что все "идут мимо и возмущаются, а я ж не виноват". Лучше было бы посадить деревья, всю осень и зиму эти гробы будут стоять без цветов и пугать прохожих.

0  0
13.09.2018 12:03
- гость -

13.09.2018 11:44
гость
Как интересно... там-то вроде как раз деревья предполагались. А деревья в таких гробах повымерзнут. Ладно, там хоть просто ничего не было. А на противоположной стороне повырубили все, что еще оставалось, стало голо и противно Думаю, жильцы домов по Молодежной, которые эти деревья хоть как-то от шума и пыли защищали, матерятся вовсю. А теперь эти нехорошие люди вещают, что там деревья-де сложно сажать, типа коммуникациям мешают. Раньше, видимо, деревья были другие, лучше и зеленее, и коммуникациям не мешали.

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