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Порядка 500 новых деревьев и около 3300 кустарников высадят в Барнауле до начала зимы, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"Работы будут выполняться силами МУП "Горзеленхоз" в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование г.Барнаула на 2015-2040 годы" за счет средств краевого бюджета на 2018 год. Цена контракта, заключенного между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и подрядной организацией, составляет 19,2 миллиона рублей", — отмечают в мэрии.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, на аллее по улице Аванесова, на Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и на проспекте Космонавтов.

Кроме того, новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, улицах Чкалова, Партизанская, Льва Толстого, Брестская, Союза Республик, Путиловская и в парке "Центральный".

Помимо этого, предполагается снос 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев. Также запланирована корчевка 239 пней и санитарная обрезка больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей.