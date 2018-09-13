С приходом сентября хочется уюта и тепла, а создать такую атмосферу может горячий и вкусный пирог. В нашей новой подборке рецептов мы как раз решили затронуть именно эту тему и предлагаем вам несколько интересных вариантов осенних пирогов.
Английский сметанный с яблоками
Что потребуется?
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель — 1/4 чайных ложки
- Соль — 1 щепотка
- Яблоки — 4 штуки (больших)
- Яйца — 2 штуки
- Сахар — 150 г
- Ром — 3 ст. ложки
- Ванилин — 0,5 чайных ложки
- Сливочное масло — 8 ст. ложек
Как готовить?
Почистите яблоки, вырежьте серединки и разрежьте на небольшие плоские кусочки. Взбейте сахар с яйцами и порошком для выпечки. Смешайте в одной миске яблоки, муку, взбитые с сахаром яйца, ром, ванилин и растопленное сливочное масло, посолите. Выложите массу в форму для запекания. Выпекайте английский яблочный пирог в разогретой до 220 градусов духовке 50-60 минут, пока он не станет золотистым.
Вишневый пирог
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Мука пшеничная — 3-3,5 стакана
- Маргарин размягченный — 200 г
- Сметана — 1 стакан
- Сахар — 0,75 стакана (+ 5 столовых ложек для начинки)
- Вишня без косточек — 1,5 стакана
- Крахмал — 2 ст. ложки
- Пудра сахарная — 1 ст. ложка
Как готовить?
В подходящую миску засыпаем ¾ стакана сахарного песка. Разбиваем к сахарному песку куриные яйца, добавляем размягченный маргарин. Хорошо взбиваем миксером. Добавляем в эту массу сметану. Снова перемешиваем. Засыпаем в миску муку. Замешиваем для праздничного пирога с вишней тесто, которое на выходе должно быть эластичным. Тесто делим на две неравные части. Большую часть раскатываем в круглый пласт. Перекладываем пласт в форму для запекания со съемными бортами. На пласт выкладываем вишню. Присыпаем ягоду оставшимся сахаром и крахмалом. Из оставшегося теста делаем жгутики, из которых "сооружаем" решетку. Можно вырезать дополнительно из теста звездочки. Выпекаем пирог с вишней при 180 градусах 40-45 минут. Готовый пирог с вишней присыпаем сахарной пудрой.
Пирог с тыквой, сыром и семечками
Что потребуется?
- Слоеное тесто (готовое) — 400 г
- Тыква очищенная — 200 г
- Сыр — 100 г
- Оливковое масло — 100 мл
- Соль — 1/2 чайных ложки
- Чеснок — 3 зубчика
- Семечки очищенные — 2 ст. ложки
Как готовить?
Готовое слоеное тесто раскатываем в пласт и выкладываем на слегка смазанный маслом противень. Накалываем тесто вилочкой для того, чтобы тесто не вздувалось после запекания. Кладем в ступку чеснок и соль. Измельчаем до консистенции кашицы. Затем вливаем в ступку половину оливкового масла и хорошенько все перемешиваем. Получившимся чесночным маслом смазываем тесто. Очищенную тыкву нарезаем на тонкие пластинки. Выкладываем тыкву на тесто, сверху выливаем оставшиеся 50 мл оливкового масла. Ставим в духовку на 15 минут и выпекаем при 190 градусах. Посыпаем пирог тертым сыром и семечками, ставим в духовку еще на 5 минут.
Комментарии
Милота, побольше бы постов с рецептами, разбавлять негатив и серые будни