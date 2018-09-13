Почистите яблоки, вырежьте серединки и разрежьте на небольшие плоские кусочки. Взбейте сахар с яйцами и порошком для выпечки. Смешайте в одной миске яблоки, муку, взбитые с сахаром яйца, ром, ванилин и растопленное сливочное масло, посолите. Выложите массу в форму для запекания. Выпекайте английский яблочный пирог в разогретой до 220 градусов духовке 50-60 минут, пока он не станет золотистым.

В подходящую миску засыпаем ¾ стакана сахарного песка. Разбиваем к сахарному песку куриные яйца, добавляем размягченный маргарин. Хорошо взбиваем миксером. Добавляем в эту массу сметану. Снова перемешиваем. Засыпаем в миску муку. Замешиваем для праздничного пирога с вишней тесто, которое на выходе должно быть эластичным. Тесто делим на две неравные части. Большую часть раскатываем в круглый пласт. Перекладываем пласт в форму для запекания со съемными бортами. На пласт выкладываем вишню. Присыпаем ягоду оставшимся сахаром и крахмалом. Из оставшегося теста делаем жгутики, из которых "сооружаем" решетку. Можно вырезать дополнительно из теста звездочки. Выпекаем пирог с вишней при 180 градусах 40-45 минут. Готовый пирог с вишней присыпаем сахарной пудрой.

Пирог с тыквой, сыром и семечками

Что потребуется?

Слоеное тесто (готовое) — 400 г

Тыква очищенная — 200 г

Сыр — 100 г

Оливковое масло — 100 мл

Соль — 1/2 чайных ложки

Чеснок — 3 зубчика

Семечки очищенные — 2 ст. ложки

Как готовить?