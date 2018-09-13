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Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили программистов региона с профессиональным праздником.

Напомним, 13 сентября в России отмечают День программиста.

"В условиях современного мира IT-индустрия сопровождает развитие всех значимых сфер экономики и социальной жизни. Важнейшую роль в этом процессе играют программисты – специалисты, способные выразить "в цифре" любую идею, сделать "умными" не только бытовую технику, автомобили, но и жилые дома и предприятия. Сегодня мастера программного обеспечения трудятся в абсолютном большинстве ведущих компаний России. Именно они создают инструменты, необходимые для информационного общества и цифровой экономики", — говорится в поздравлении первых лиц региона.

Также Томенко и Романенко пожелали программистам, чтобы их уникальные разработки служили на благо общества, делали жизнь людей интереснее, безопаснее и комфортнее.

"Желаем вам здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых побед!" - резюмировали глава региона и спикер краевого парламента.