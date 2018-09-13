Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на конфликт между музыкантом Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, записав видеообращение.

Кадыров призвал помириться Тимати и Нурмагомедова, отметив, что боец просто нервничает перед важным боем, к тому же он сейчас на взводе, потому что сгоняет вес.

"Поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", — сказал глава Чечни.

При этом он добавил, что Кавказ необходимо развивать, чтобы сюда приезжали гости.

Угрозы в адрес певца Егора Крида, участника лейбла Black Star, основателем которого является Тимати, начали поступать в соцсетях в начале сентября из-за предстоящего концерта артиста в Махачкале. 9 сентября организаторы отменили концерт Крида из соображений безопасности. Решение поддержал Хабиб Нурмагомедов. В ответ на это Тимати призвал спортсмена к диалогу, однако тот ответил оскорблениями. "Я до последнего не хотел этого разговора и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так, как будет. Бог вам судья", — заявил Тимати. В свою очередь, Егор Крид сказал, что не ожидал подобного поведения "от одного из его самых любимых бойцов". "Считаю, что люди должны сами выбирать, что им слушать, как одеваться и что любить. Менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта", — отметил Крид.