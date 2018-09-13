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Отопительный сезон стартует в Рубцовске 17 сентября, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на городскую администрацию.
Отмечается, что в этот день начнется заполнение магистральных и внутриквартальных сетей отопления.
"Просим открыть узлы управления и усилить контроль за внутридомовыми системами отопления объектов, находящихся в вашем управлении", — говорится в обращении городской администрации.
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В то же время отметим, буквально на прошлой неделе сообщалось, что в Рубцовске к отопительному сезону готово всего 27% домов.
Комментарии
Молодцы рубцовские!А что Барнаул?Как всегда в ожидании мифического "бабьего лета",с градусником и секундомером в засаде у горадминистрации?))
А в Алейске, как всегда, 17 ноября?!