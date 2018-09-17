Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко торжественно вступит в должность утром в понедельник, 17 сентября. Церемония пройдет при участии около 500 гостей в Молодежном театре Алтая.
Церемония начнется в 10 часов. Главе региона вручат удостоверение об избрании губернатором на выборах 9 сентября. Виктор Томенко зачитает текст присяги.
Некоторые особо высокие гости поздравят его со сцены. Участие в церемонии примет полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Также на инаугурацию приглашены депутаты Госдумы и краевого парламента, главы городов и районов, чиновники краевых и федеральных ведомств, общественники.
Портал Amic.ru будет присутствовать на церемонии. Мы расскажем и покажем, как проходила церемония.
Комментарии
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