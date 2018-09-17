Фото: Александра Черданцева

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Виктора Томенко начинается в эти минуты в Барнауле. С этого дня начинается пятилетний отсчет его полномочий. Подробности из Молодежного театра Алтая передает корреспондент портала Amic.ru.

Зал МТА забит до отказа. На церемонию приглашено более 500 гостей. В том числе депутаты Госдумы, парламента Алтайского края, главы городов и районов края, бизнесмены, руководители промышленных предприятий, представители федеральных ведомств, члены краевого правительства, начальники краевых управлений, общественники, силовики.

В числе гостей — полпред президента Сергей Меняйло, экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Во время церемонии глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова вручит Томенко удостоверение об избрании. Он принесет присягу, некоторые гости скажут поздравления со сцены.