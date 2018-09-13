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Экстремальное вождение танков Т-72 отработали военные в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Механикам-водителям предстояло преодолеть неподготовленный участок трассы длиной более 10 километров

Фото: militaryrussia.ru

Экстремальное вождение отработали военные в Алтайском крае на танках Т-72Б2, передает "РИА Новости".

Учения прошли в танковых подразделениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Как уточнили в пресс-службе ЦВО, механикам-водителям предстояло преодолеть неподготовленный участок трассы протяженностью более 10 километров.

В числе препятствий, которые были на пути танкистов, — водная преграда, колейный мост, противотанковый ров. Также были отработаны развороты танка на 90 градусов, преодоление подъемов и спусков в условиях лесистой местности.

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Все нормативы выполнялись на максимально возможных скоростях. Также механики-водители отработали установку противоминных тралов на танки Т-72Б2 и погрузку техники на железнодорожные платформы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.09.2018 12:27
- гость -

А где же Армата или хотя бы Т-90 или Т-80?

0  0
13.09.2018 12:45
- гость -

Алтайскому краю и Т-72 дофига будет, если уж ущербный регион то во всём!

0  0
13.09.2018 12:50
- гость -


Ну и так дали экспериментальный образец который не пошел в серию, в отличии от Т72Б3

0  0
13.09.2018 12:56
- гость -

Для Алтайского края Т-34 сгодились

0  0
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