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Пограничники и специалисты Россельхознадзора не пропустили в Алтайский край 88 тонн репчатого лука из Казахстана.

Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, граждане Республики Казахстан ввозили автотранспортом подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковочной таре и без фитосанитарного сертификата.

В итоге партии с луком были возвращены в Республику Казахстан.