Фото: rshn-alt.ru
Пограничники и специалисты Россельхознадзора не пропустили в Алтайский край 88 тонн репчатого лука из Казахстана.
Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, граждане Республики Казахстан ввозили автотранспортом подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковочной таре и без фитосанитарного сертификата.
В итоге партии с луком были возвращены в Республику Казахстан.
Комментарии
Какой у лука репчатого фитосанитарный риск, ась?
Своего уже лука даже нет
Лучший лук забанили))))И ди о ты)
А зря... Значит цену поднимут те, кто довёз.