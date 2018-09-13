Фото: The Verge, benwood@Twitter

На прошедшей осенней презентации Apple компания, к неудовольствию поклонников, представила только четыре новинки: iPhone XR, iPhone XS и XS MAX и Apple Watch Series 4.

Как пишет Mail.ru, цена новых гаджетов в России значительно выше их стоимости в США. Если в Америке iPhone XS стоит так же, как и iPhone X в прошлом году, — $999, то в России цены на XS начинаются от 87 990 рублей.

Подробнее о новой продукции Apple вы можете почитать по ссылке ниже, а как выглядят новые смартфоны, смотрите в нашей фотоленте.