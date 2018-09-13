Во вторник, 12 сентября, законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу россиян предпенсионного возраста (т. е. за пять лет до выхода на пенсию) был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут "Ведомости".
В четверг, 14 сентября, Госдума рассмотрит этот документ в первом чтении.
Проект в Госдуму внес президент России Владимир Путин. За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей, которые должны выйти на пенсию теперь только через пять лет, проект вводит штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.
Наказания в виде лишения свободы проект не предусматривает. Правительство и Верховный суд законопроект поддержали.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, которые подошли к этому возрасту.
Комментарии
Правильно, нахрена (мягко говоря) нам Трудовой кодекс, давай сразу расстрел за увольнение предпенсионеров.
значит будут увольнять до наступления предпенсионного возраста...
Будут, всяческими способами, вынуждать людей уходить по собственному желанию. Лазейку всегда найдут.
законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу россиян предпенсионного возраста (т. е. за пять лет до выхода на пенсию)...
А в этом законопроекте ничего не говорится об ответственности за увольнения и отказы 40-ка,50-ти летних?Этих на пушечный выстрел до работы не допускают!((
Давайте примем кучу законов которые не будут работать
13.09.2018 13:22
- гость -
Уже!)
Даешь закон о продолжительности жизнь, запрещено умирать раньше 80!