Во вторник, 12 сентября, законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу россиян предпенсионного возраста (т. е. за пять лет до выхода на пенсию) был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут "Ведомости".

В четверг, 14 сентября, Госдума рассмотрит этот документ в первом чтении.

Проект в Госдуму внес президент России Владимир Путин. За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей, которые должны выйти на пенсию теперь только через пять лет, проект вводит штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.

Наказания в виде лишения свободы проект не предусматривает. Правительство и Верховный суд законопроект поддержали.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, которые подошли к этому возрасту.