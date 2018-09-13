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Проспект Ленина перекроют в обе стороны на семь часов 15 сентября в связи с проведением в центре Барнаула Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2018", — сообщили в администрации краевой столицы.

"Будет организовано перекрытие четной и нечетной сторон проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Никитина с 09:00 до 16:00 15 сентября", — отмечают в мэрии.

В связи с этим изменится схема движения автобусов и троллейбусов: