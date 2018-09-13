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Проспект Ленина перекроют в Барнауле на семь часов 15 сентября

, ИА "Амител"
Это связано с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2018"

Фото: Amic.ru

Проспект Ленина перекроют в обе стороны на семь часов 15 сентября в связи с проведением в центре Барнаула Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2018", — сообщили в администрации краевой столицы.

"Будет организовано перекрытие четной и нечетной сторон проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Никитина с 09:00 до 16:00 15 сентября", — отмечают в мэрии.

В связи с этим изменится схема движения автобусов и троллейбусов:

  • по маршрутам №1, 10, 24, 25: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
  • по маршрутам №29, 35, 53, 144: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – площадь имени В.Н. Баварина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: …площадь имени В.Н. Баварина – улица Максима Горького – улица Льва Толстого – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
  • по троллейбусным маршрутам №1, 7: …проспект Ленина – проспект Строителей – "площадь Победы", в обратном направлении: "площадь Победы" – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
  • по маршруту №41: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршруту;
  • по маршруту №6: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия – "остановка Элеватор", в обратном направлении: "остановка Элеватор" – улица Анатолия – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршруту;
  • по маршрутам №33, 109, 109оп: …проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршрутам;
  • по маршруту №78: …проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – улица Мамонтова – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;
  • по маршруту №20: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – "площадь Спартака"; в обратном направлении: "площадь Спартака" – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту;
  • по маршруту №55: …"остановка площадь Победы" – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – "остановка площадь Победы";
  • по маршрутам №19, 27, 110: …проспект Строителей – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – улица Мамонтова – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – улица Мамонтова – улица Максима Горького – улица Льва Толстого – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Строителей, далее – по маршрутам.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.09.2018 12:59
- гость -

ну нельзя разве на лыжне ракшинской бегать или в той же лесной сказке

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13.09.2018 13:14
месный

а как с 3, 5 и т.д. домов на брестской выезжать-заезжать, там все дворовые дороги в сторону советской всякими бетонными блоками, клумбами, вкопанными трубами перекрыты.

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