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Инаугурация по-алтайски: как "заступали" на пост губернаторы в регионе

, ИА "Амител"
Ранее через эту процедуру дважды прошел Александр Суриков, один раз — Михаил Евдокимов и трижды — Александр Карлин

Фото: amic.ru, altairegion22.ru

17 сентября в Алтайском краевом театре драмы состоится инаугурация Виктора Томенко в качестве губернатора Алтайского края. Портал Amic.ru решил заглянуть в историю и вспомнить, как проходила эта церемония у других глав региона — Александра Сурикова, Михаила Евдокимова и Александра Карлина.

До 1996 года выборы губернатора в Алтайском крае не проводились — главу региона назначал президент России. Поэтому никаких особых торжеств на сей счет не устраивалось. Традиция берет свое начало с первого всенародно избранного губернатора Александра Сурикова.

Правда, нынешних размаха и помпезности тогда не наблюдалось и в помине. Во-первых, избранный губернатор не покидал здание краевой администрации — все происходило в Большом зале "голубого дома". На первое подобное мероприятие в конце 1996 года были приглашены депутаты крайсовета, краевые чиновники, губернаторы из других сибирских регионов. Александру Сурикову вручили удостоверение главы администрации края, после чего он зачитал присягу. После этого последовал фуршет для "особо приближенных".

В таком же формате инаугурация прошла и после второй победы Сурикова в 2000 году.

Настоящая "революция" состоялась в 2004-м. После победы Михаила Евдокимова размах стал совсем иным. Народный губернатор стал первым, кто ввел моду на проведение инаугурации в Алтайском краевом театре драмы. Помимо краевых депутатов и чиновников, на мероприятии присутствовала председатель крайизбиркома Ольга Агафонова. Михаил Евдокимов принес присягу, попутно заметив, что никогда в жизни он так не волновался. Показательно, что никого из губернаторов соседних регионов тогда так и не дождались — вместо них прибыли замы. Предпочел не появляться на церемонии и полпред в СФО Леонид Драчевский — он отправил телеграмму.

Ну а дальше трижды подряд "солировал" Александр Карлин. Несмотря на то, что в 2005 и 2009 годах его утверждали депутаты АКСНД (кандидатура вносилась президентом РФ), отказываться от торжественной церемонии никто и не думал.

Самой непродолжительной по времени и максимально формализованной оказалась самая первая инаугурация. 25 августа 2005 года в ходе сессии АКСНД большинство депутатов поддержало кандидатуру Карлина. Затем ему оперативно вручили удостоверение, он, в свою очередь, произнес текст присяги. На сессии присутствовали представитель полпреда в СФО Любовь Бурда, врио главы администрации Алтайского края Михаил Козлов, вице-губернаторы, депутаты Госдумы от региона.

Разительно все поменялось в 2009 году. Гостей тогда собрали в отреставрированном Алтайском театре драмы. В общей сложности пришло примерно 800 VIPов. Масштаб на этот раз впечатлил: на церемонию позвали не только краевых и федеральных депутатов, но и сенаторов от Алтайского края. В Драму пришли руководители крупных предприятий, представители Церкви, судейского сообщества, общественники, главы алтайских муниципалитетов, представители политпартий и т.д.

Сама инаугурация началась с торжественного внесения в зал флагов РФ и Алтайского края, текстов Конституции, Устава Алтайского края и губернаторской присяги. Текст постановления о наделении Александра Карлина полномочиями губернатора зачитал спикер АКЗС Иван Лоор, глава администрации края, в свою очередь, произнес присягу. Свои поздравления Карлину прислали президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, полпред Анатолий Квашнин и спикер Госдумы Борис Грызлов.

В сентябре 2014 года Александра Карлина впервые избрали губернатором на всенародных выборах. На инаугурацию вновь позвали депутатов различного уровня, руководителей городов и районов края, общественников. Церемония снова прошла в Театре драмы. Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова сообщила собравшимся, что КИК признала губернаторские выборы состоявшимися, а их результаты – действительными, и вручила Александру Карлину удостоверение об избрании.

Затем глава региона, положив руку на Устав Алтайского края, прочел губернаторскую клятву. Любопытно, что единственным выступающим (помимо самого "виновника торжества") на церемонии оказался руководитель алтайских единороссов Борис Трофимов. Завершилась же инаугурация небольшим концертом.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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