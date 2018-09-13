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Экс-сотрудника Государственной инспекции Алтайского края ждет скамья подсудимых — его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в прошлом году обвиняемый, вводя в заблуждение руководство двух управляющих компаний Барнаула, неоднократно получал от них деньги.

Средства ему давали за оформление актов проверок об отсутствии в деятельности ООО нарушений в сфере жилищного законодательства и невынесение предписаний об их устранении.

"При этом данные действия в действительности он не мог осуществить ввиду отсутствия таких полномочий. Общая сумма имущественного ущерба, причиненного противоправными действиями, составила 95 тысяч рублей", — констатируют в СКР.

Помимо этого, правоохранители установили причастность экс-сотрудника Госинспекции к получению взяток от руководства одной из управляющих компаний, а также председателя правления ТСЖ за оформление актов проверок, содержащих заведомо ложные сведения, и несоставление протоколов об административных правонарушениях за выявленные нарушения по управлению многоквартирными жилыми домами.

В данном случае сумма взяток составила 70 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.