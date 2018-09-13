Конкурс овощей-гигантов пройдет в Барнауле 22 сентября на празднике урожая "Щедрая осень Алтая", который состоится на Эко-Ярмарке ВДНХ.
"Дачников и садоводов приглашают поучаствовать в конкурсе на самый большой овощ, выращенный на садовом участке", — сообщают организаторы.
К участию принимаются овощи:
- кабачок,
- тыква,
- перец,
- томат,
- капуста,
- лук,
- морковь,
- свекла,
- картофель.
Победители будут определяться в следующих номинациях:
- самые большие овощи,
- самые тяжелые овощи,
- овощи необычной формы.
После объявления победителей состоится аукцион по продаже конкурсных овощей. Все вырученные деньги будут переданы в краевой благотворительный марафон "Поддержим ребенка", а непроданные продукты будут переданы людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Конкурс пройдет 22 сентября по адресу: Взлётная, 2к. Регистрация участников и прием экспонатов на конкурс состоится 22 сентября с 09:00 до 12:00.
По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, можно обращаться телефону (3852) 55-67-55.
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