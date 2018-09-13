Конкурс овощей-гигантов пройдет в Барнауле 22 сентября на празднике урожая "Щедрая осень Алтая", который состоится на Эко-Ярмарке ВДНХ.

"Дачников и садоводов приглашают поучаствовать в конкурсе на самый большой овощ, выращенный на садовом участке", — сообщают организаторы.

К участию принимаются овощи:

кабачок,

тыква,

перец,

томат,

капуста,

лук,

морковь,

свекла,

картофель.

Победители будут определяться в следующих номинациях:

самые большие овощи,

самые тяжелые овощи,

овощи необычной формы.

После объявления победителей состоится аукцион по продаже конкурсных овощей. Все вырученные деньги будут переданы в краевой благотворительный марафон "Поддержим ребенка", а непроданные продукты будут переданы людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Конкурс пройдет 22 сентября по адресу: Взлётная, 2к. Регистрация участников и прием экспонатов на конкурс состоится 22 сентября с 09:00 до 12:00.

По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, можно обращаться телефону (3852) 55-67-55.