"Куда вложить деньги с минимальным риском?", "Как увеличить доходность своих сбережений?", "Что делать с недвижимостью?" Ответы на подобные вопросы большинство россиян ставят в затруднительное положение. В современных экономических реалиях помощь профессиональных финансовых консультантов становится все более актуальной. За последние годы спрос на их услуги неуклонно растет, с 2014 года увеличившись в три раза. Об этом рассказал "МК" заместитель председателя правления Финансовой группы БКС Станислав Новиков. Группа обладает одной из крупнейших в России сетей офисов, предоставляющих услуги финансового советника под брендом "БКС Премьер".

По словам эксперта, несмотря на то, что в сравнении с международным опытом Россия пока только в начале пути, за последние четыре года с ростом финансовой грамотности и развитием частных инвестиций востребованность услуг персонального финансового планирования существенно возросла. Особенно заметен рост спроса на услуги в кризисные периоды.

"По оценкам "БКС Премьер", с 2014 года спрос на услуги финансовых советников вырос в три раза, — отмечает Новиков. - В кризис спрос на профессиональную поддержку всегда растет, потому что стоимость активов начинает вести себя непредсказуемо, ставки меняются, валютный курс лихорадит. В такой ситуации уверенность дать может только опытный советник, который досконально разберется в финансовой ситуации конкретного человека, узнает о его целях, предпочтениях, отношении к риску и даст четкие рекомендации".

Финансовый советник помогает человеку конкретизировать и воплотить в реальность пространные замыслы о покупке квартиры, оплате образования, получении финансовой независимости и другие непростые задачи. Для этого советник подробно изучает каждую конкретную ситуацию и составляет индивидуальный финансовый план. И задача советника состоит в том, чтобы помочь клиенту планомерно достичь его целей, научив правильно оптимизировать доходы и расходы, грамотно вкладывая деньги. Поэтому с финансовым советником человек уже инвестирует осознанно, объективно принимая все возможности и риски персональной стратегии. В результате такой помощи клиент учится находить максимально выгодные решения в конкретных ситуациях.

"Рассмотрим покупку облигаций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), — рассказывает Новиков. - При условии инвестирования с помощью ИИС пусть даже в консервативные инструменты (например, облигации федерального займа), доходность может быть значительно выше, чем по банковским вкладам. Дело в том, что ИИС позволяет получать дополнительный доход за счет налогового вычета: в течение трех лет инвестор получает по 52 тысячи рублей при условии, что каждый год счет пополняется на 400 тысяч рублей (налоговый вычет составляет 13% от суммы ежегодного взноса)".

При этом советник гарантирует квалифицированную поддержку и максимально объективные рекомендации, а также полную прозрачность инвестиционного процесса, предварительно обсудив с инвестором все риски.

"Помогая людям взять под контроль свои финансы, институт финансового советника выполняет важную социальную миссию – повышение финансовой грамотности населения и уровня ответственности по отношению к личным финансам. Одновременно, как мы уже говорили, это простой и понятный способ достижения своей финансовой цели", — резюмирует Новиков.