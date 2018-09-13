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Стало известно, когда начнется подача тепла в дома и учреждения Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас все системы ЖКХ уже готовы к началу работы

Фото: Amic.ru

Система ЖКХ Барнаула полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал директор "Барнаульской теплосетевой компании" Александр Гросс.

Ожидается, что уже на следующей неделе глава города Сергей Дугин подпишет распоряжение и тепло начнет поступать в первые социальные объекты и квартиры горожан. В данный момент к предстоящему отопительному периоду в столице края готовят 3837 многоквартирных домов. Акты готовности получили уже более 80% домов с центральным отоплением.

Как отметил Александр Гросс, в ходе подготовки к отопительному сезону были переложены сети на 14 участках, отремонтированы 150 насосных агрегатов. Общий комплекс работ по модернизации системы составил около 950 миллионов рублей. Как только будет подписано постановление администрации, социальные учреждения в течение дня начнут отапливаться. Прежде всего, это больницы, поликлиники, детские сады и школы. Сейчас в администрации Барнаула постоянно мониторят температурный режим на социальных объектах. После этого начнут подавать тепло и в многоквартирные дома. Для этого управляющие компании должны подать в "Барнаульскую теплосетевую компанию" соответствующие заявки. Как правило, после них подключение происходит в течение одних суток.

"По моим ощущениям, это будет на следующей неделе. В прошлом году уже в 20-х числах сентября мы начали отопительный сезон. Не думаю, что сейчас кардинально что-то изменится. Город готов к тому, чтобы начать отопительный сезон", — отметил Александр Гросс.

Сейчас уже начата подача тепла в перинатальный центр города, расположенный на улице Попова. В медицинском учреждении необходимо соблюдать температурный режим, поэтому помещение стали отапливать раньше распоряжения мэрии.

При этом раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует. Уже третий год решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. Как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о старте отопительного сезона. Для сравнения, в 2016 году такой датой стало 26 сентября, в 2017 году — 20 сентября.

Александр Гросс добавил, что в последние годы существует практика постепенного подключения теплоэнергии в многоквартирных домах и учреждениях. Некоторые собственники хотят сэкономить, поэтому до последнего тянут с подключением. Например, объекты в сфере торговли принимают решение о запуске тепла только в конце октября — начале ноября. Аналогичная ситуация в многоквартирных домах, где управляющие компании также экономят и тянут до ноябрьских морозов. В таких ситуациях все в руках самих жителей. Как только они направят обращение к теплоэнергетикам Барнаула, трубы в их домах станут теплыми в течение суток.

Отметим, что ранее глава города Барнаула Сергей Дугин сообщил избранному губернатору Виктору Томенко, что все системы ЖКХ готовы к старту отопительного сезона.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

13.09.2018 15:23
- гость -

При этом раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует.(с)
Однако наши до сих пор бубнят как мантру про плюс восемь на пять.Когда же вы уже перестроитесь????

0  0
13.09.2018 15:25
- гость -

Были на турбазе в Горном. Было холодно, включили обогреватель электрический на всю ночь, днем его отключали. Это вам не +30 жары в течение сентября.

0  0
13.09.2018 15:27
- гость -

Это вам не +30 жары в квартире в течение сентября.

0  0
13.09.2018 15:33
- гость -

13.09.2018 15:27
- гость -
Не знаю как у Вас,а у нас и в июле плюс тридцати в квартире не было.Было бы неплохо сейчас с отоплением в домах,и пока не лютым холодом за бортом,отогреться за поганое лето,авансом.Зима близко!))

0  0
13.09.2018 15:38
- гость -

вообще норм в квартире летом прохладно сейчас вообще никапельки не холодно
я против включения отопления
нафиг платить за неиспользованную услугу

0  0
13.09.2018 15:40
- гость -

Я не против отопления, но если в квартире будет +22, а не +32.

0  0
13.09.2018 15:44
- гость -

у нас и в июле плюс тридцати в квартире не было
---------------------------------------------------------------------------
А у нас в этом году весь май топили, в квартире на первом этаже было +30 жары.

0  0
13.09.2018 15:46
- гость -

13.09.2018 15:38
- гость -
сейчас вообще никапельки не холодно...

При повышенной влажности,и коротком световом времени,буквально через пару дней Ваши зубки начнут отстукивать мелодии и ритмы современной эстрады (большей частью что-нить из репертуара Шнура).И не поможет спаситель менагеров-неудачников буржуинское чудо-маслогрей!))А запуск тепла в дома-процесс не быстрый.(

0  0
13.09.2018 15:51
- гость -

13.09.2018 15:44
- гость -
А у нас в этом году весь май топили...
Стесняюсь спросить,а у Вас это где?У нас (в Барнауле) 10 мая придушили тепло,и почти сразу горячую воду.

0  0
13.09.2018 15:55
- гость -

буквально через пару дней Ваши зубки начнут отстукивать мелодии и ритмы современной эстрады
.
фантазеррр
уже лет 30 в данной квартире весьма комфортно, от человека то же много зависит, ктото и в +30 мерзнет

0  0
13.09.2018 16:02
- гость -

от человека то же много зависит, ктото и в +30 мерзнет
Соглашусь,кто-то любит рассекать по квартире в шушунах,и валенках на босу ногу,да спать в зипуне под тремями одеялами!)))

0  0
13.09.2018 16:09
- гость -

очень классно спать голышом под пуховым одеялом в холодной комнате

0  0
13.09.2018 16:18
- гость -

13.09.2018 16:09
- гость -
Втроем.И можно без пухового одеяла.))

0  0
13.09.2018 16:25
- гость -

Втроем я одна, мне лень еще искать

0  0
13.09.2018 16:30
- гость -

уже в 20-х числах сентября

26.09 - тоже в 20х числах.

0  0
13.09.2018 16:32
- гость -

13.09.2018 16:30
- гость -
И даже 29.09 тоже в двадцатых.)

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