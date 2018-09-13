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Система ЖКХ Барнаула полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал директор "Барнаульской теплосетевой компании" Александр Гросс.

Ожидается, что уже на следующей неделе глава города Сергей Дугин подпишет распоряжение и тепло начнет поступать в первые социальные объекты и квартиры горожан. В данный момент к предстоящему отопительному периоду в столице края готовят 3837 многоквартирных домов. Акты готовности получили уже более 80% домов с центральным отоплением.

Как отметил Александр Гросс, в ходе подготовки к отопительному сезону были переложены сети на 14 участках, отремонтированы 150 насосных агрегатов. Общий комплекс работ по модернизации системы составил около 950 миллионов рублей. Как только будет подписано постановление администрации, социальные учреждения в течение дня начнут отапливаться. Прежде всего, это больницы, поликлиники, детские сады и школы. Сейчас в администрации Барнаула постоянно мониторят температурный режим на социальных объектах. После этого начнут подавать тепло и в многоквартирные дома. Для этого управляющие компании должны подать в "Барнаульскую теплосетевую компанию" соответствующие заявки. Как правило, после них подключение происходит в течение одних суток.

"По моим ощущениям, это будет на следующей неделе. В прошлом году уже в 20-х числах сентября мы начали отопительный сезон. Не думаю, что сейчас кардинально что-то изменится. Город готов к тому, чтобы начать отопительный сезон", — отметил Александр Гросс.

Сейчас уже начата подача тепла в перинатальный центр города, расположенный на улице Попова. В медицинском учреждении необходимо соблюдать температурный режим, поэтому помещение стали отапливать раньше распоряжения мэрии.

При этом раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует. Уже третий год решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. Как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о старте отопительного сезона. Для сравнения, в 2016 году такой датой стало 26 сентября, в 2017 году — 20 сентября.

Александр Гросс добавил, что в последние годы существует практика постепенного подключения теплоэнергии в многоквартирных домах и учреждениях. Некоторые собственники хотят сэкономить, поэтому до последнего тянут с подключением. Например, объекты в сфере торговли принимают решение о запуске тепла только в конце октября — начале ноября. Аналогичная ситуация в многоквартирных домах, где управляющие компании также экономят и тянут до ноябрьских морозов. В таких ситуациях все в руках самих жителей. Как только они направят обращение к теплоэнергетикам Барнаула, трубы в их домах станут теплыми в течение суток.

Отметим, что ранее глава города Барнаула Сергей Дугин сообщил избранному губернатору Виктору Томенко, что все системы ЖКХ готовы к старту отопительного сезона.