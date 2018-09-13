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Новый победитель проекта "Мобильный репортер" получил приз

, ИА "Амител"
Три тысячи рублей и подарок от партнера проекта – "МегаФона" – достались барнаульцу

Мы подвели очередные итоги проекта информационного портала Amic.ru. По итогам августа победителем "Мобильного репортера" стал барнаулец Андрей Золотухин.

Андрей по образованию педагог. В 2013 году он стал победителем городского этапа XIII краевого конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям". В настоящее время Андрей Золотухин трудится в специализированном учебном центре и… присылает практически каждый день в редакцию Amic.ru фото и видео с места событий. А события, судя по всему, он умеет к себе притягивать: то авто выскочит на трамвайные пути, то кран упадет на дом, то трамвай развернет поперек улицы.

За оперативность и обстоятельность наш мобильный репортер Андрей Золотухин получил от информационного портала Amic.ru и компании "МегаФон" удостоверение мобильного репортера, полезные гаджеты и денежный приз.

Участвуйте в нашем проекте!

Напоминаем, что участником "Мобильного репортера" может стать любой житель или гость Алтайского края.

Снятый вами эксклюзивный видеоролик или фотография события, произошедшего на ваших глазах, может попасть на региональный информационный портал Amic.ru.

Если вы стали очевидцем каких-то событий (происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных явлений и др.), то:

1. Немедленно снимайте это;

2. Присылайте нам на электронную почту: news@amic.ru с пометкой "Мобильный репортер". Или в специальный сервис прямо под этой новостью.

Или в WhatsApp +7 923 649-96-41

Ваша новость попадет на сайт Amic.ru, и о вас узнают сотни жителей Алтайского края и других регионов России.

Автор лучшего ролика месяца, по мнению редакции, получит приз от Amic.ru и компании "МегаФон"!

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