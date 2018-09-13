Четверг, 13 Сентябрь, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,57
€ 80,65
453413
15°
Обь
86см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генплана краевой столицы

, ИА "Амител"
Накануне проект документа рассмотрели участники градостроительного совета

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генерального плана краевой столицы — накануне он был представлен вниманию участников городского градостроительного совета.

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, говоря о важности принятия проекта, отметил: "Обновление документов территориального планирования связано с необходимостью синхронизировать действующий Генеральный план города, утвержденный решением Барнаульской городской Думы в 2010 году, с соответствующими федеральными и региональными документами, привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ".

В горадминистрации отмечают, что проект Генерального плана был разработан ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор" с проектными периодами: первая очередь – 2021 год, расчетный срок – 2036 год.

Согласно прогнозам, численность населения городского округа на конец расчетного срока составит порядка 740 тысяч человек.

Среди наиболее значимых предложений Генплана в городской администрации выделяют формирование:

  • обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа;
  • магистральных улиц общегородского значения по улице Антона Петрова и улице Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе улицы Георгия Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский;
  • магистрали по улице Власихинской с расширением дороги;
  • магистрали вдоль берега реки Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (улица Промышленная);
  • магистрального направления от улицы Попова до федерального автодорожного обхода (улица Ковыльная);
  • дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка проспекта Коммунаров, улицы Северо-Западной).

Также проектом Генерального плана предполагается максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры.

В исторической части города предлагается сохранение существующей планировочной структуры, ограничение по этажности (4 этажа).

Что касается территории на правом берегу Оби, то разработчики полагают целесообразным рассматривать ее как потенциал для территориального развития рекреационной зоны с возможным размещением сезонных некапитальных объектов, а также объектов массового спорта (гребной канал, гольф-клуб и пр.).

Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки, а территории Северо-западного планировочного района резервируются на перспективу с учетом действующих зон с особыми условиями использования (зона сельскохозяйственных угодий).

В Нагорном планировочном районе, согласно проекту, сформирована зона индивидуальной жилой застройки. Вдоль берега Оби предлагается развитие санаторно-курортной зоны.

На высвобождающихся территориях Северного промышленного района предлагается размещение предприятий малого бизнеса промышленной специализации, а также организаций общественной и деловой направленности.

Речь идет о зоне вдоль проспекта Калинина, улицы Кулагина и улицы Северо-Западной.

Также проектом Генплана предусматривается интенсификация использования пустующих территорий Власихинского промышленного района и размещение там предприятий, выводимых из центральной части краевой столицы.

Напомним, в начале прошлого года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу Генерального плана. Многие горожане высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО. В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО глава города Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта. Позже тогдашний губернатор Александр Карлин заявил, что обсуждение документа должно проходить в тесном сотрудничестве с барнаульцами.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

13.09.2018 15:16
- гость -

Стратегия 2020 ?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
15:12
Стало известно, когда начнется подача тепла в дома и учреждения Барнаула 0
15:02
Доверие к телевидению резко упало у россиян 2
14:49
Неизвестные дорожники вновь подлатали проблемный старый мост в Барнауле 1
14:33
Сенаторы США придумали, как отыскать "активы Путина" по всему миру 7
14:24
Третьим будешь: корейская KIA ищет "дополнительного" дилера в Барнауле 0
14:13
Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генплана краевой столицы 1
14:05
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода 3
13:59
Новый победитель проекта "Мобильный репортер" получил приз 0
13:55
Чем вызвана популярность услуг финансовых советников в России 0
13:51
88 тонн репчатого лука не дали ввезти в Алтайский край из Казахстана 4
13:32
Соглашений почти на три триллиона рублей заключено на ВЭФ 6
13:24
Экс-работник Госинспекции в Барнауле идет под суд за взятки и мошенничество 2
13:11
Три смартфона и часы: фото новинок от Apple 0
13:06
Уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров одобрили в Думе 14
12:54
Проспект Ленина перекроют в Барнауле на семь часов 15 сентября 2
12:45
Инаугурация по-алтайски: как "заступали" на пост губернаторы в регионе 1
12:32
Россию включили в список не борющихся с коррупцией стран 6
12:25
Экстремальное вождение танков Т-72 отработали военные в Алтайском крае 9
12:13
Готовим горячие осенние пироги и создаем атмосферу тепла и уюта 1
12:02
Кадыров записал обращение к Тимати и Нурмагомедову: "Давайте жить дружно" 3
11:50
Рост ипотечных ставок прогнозируют российские банки из-за нестабильности 7
11:35
iPhone XS: отличия от других версий, сколько стоит, когда появится в России 0
11:22
Отопление в Рубцовске начнут давать с 17 сентября 4
11:14
Томенко и Романенко поздравили программистов Алтая с праздником 2
11:03
Лайки и репосты предложено переместить из УК в КоАП 2
10:50
500 новых деревьев и более 3000 кустарников высадят в Барнауле до зимы 10
10:33
Солист Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой из Крыма 2
10:30
Эксперт объяснил, почему в Барнауле вырастут цены на недвижимость 0
10:24
Дом семьи космонавта Германа Титова восстановили в Алтайском крае 2
10:13
Столб повис на проводах на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
10:02
Трутнев оценил окупаемость моста на Сахалин, цена которого не подсчитана 3
09:48
Акции Apple упали после презентации новых iPhone 2
09:31
Водитель умер в больнице: подробности аварии на улице Трактовой в Барнауле 3
09:25
Алтайский край стал третьим в экологическом рейтинге по итогам этого лета 0
09:14
Легковой автомобиль разорвало в результате аварии в Барнауле 3
09:03
Герман Греф рассказал, как стать идеальным сотрудником 6
09:00
Как барнаульцы могут получить смартфон Nokia в подарок 0
08:52
Оценены шансы России отразить удар США в Сирии 39
08:39
Ученые доказали пользу молочных продуктов для продления жизни 3
08:27
Кладбищенские истории: все, что вы хотели знать о барнаульских погостах 21
08:18
СК возбудил дело против убившего двух грабителей предпринимателя 15
08:06
Динозавры оживают: в Барнауле покажут необычное мультимедийное шоу 3
07:50
Зрители "Кубка чемпионов" по гребле в Барнауле смогут выиграть автомобиль 4
07:34
Где ты, лето: где отдыхали алтайские депутаты 6
07:19
Первый благотворительный магазин открылся в Барнауле 2
07:03
Стильный дом с системой видеонаблюдения продают в Барнауле за 15 млн руб. 26
06:48
Цена стихии: ураган "поломал" барнаульский дендрарий на 10 млн рублей 4
06:32
Иран до исламской революции 1979 года: фото 10
06:17
Потепление начинается в Алтайском крае после волны холода со снегом 0
06:01
Закрыт, но не на ремонт: ДК "Трансмаш" разваливается на глазах барнаульцев 9
05:51
Участник Pussy Riot попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом 6
04:55
Запретить увеличение ставок по кредитам предложили в Госдуме 0
03:59
Россия зафиксировала обстрелы в трех сирийских провинциях 0
02:29
Парализованная чемпионка СССР просит милостыню в центре Петербурга 6
01:23
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы 0
00:37
Ученые раскрыли тайну появления кратера в Сибири 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.