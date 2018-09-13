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Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генерального плана краевой столицы — накануне он был представлен вниманию участников городского градостроительного совета.

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, говоря о важности принятия проекта, отметил: "Обновление документов территориального планирования связано с необходимостью синхронизировать действующий Генеральный план города, утвержденный решением Барнаульской городской Думы в 2010 году, с соответствующими федеральными и региональными документами, привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ".

В горадминистрации отмечают, что проект Генерального плана был разработан ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор" с проектными периодами: первая очередь – 2021 год, расчетный срок – 2036 год.

Согласно прогнозам, численность населения городского округа на конец расчетного срока составит порядка 740 тысяч человек.

Среди наиболее значимых предложений Генплана в городской администрации выделяют формирование:

обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа;

магистральных улиц общегородского значения по улице Антона Петрова и улице Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе улицы Георгия Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский;

магистрали по улице Власихинской с расширением дороги;

магистрали вдоль берега реки Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (улица Промышленная);

магистрального направления от улицы Попова до федерального автодорожного обхода (улица Ковыльная);

дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка проспекта Коммунаров, улицы Северо-Западной).

Также проектом Генерального плана предполагается максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры.

В исторической части города предлагается сохранение существующей планировочной структуры, ограничение по этажности (4 этажа).

Что касается территории на правом берегу Оби, то разработчики полагают целесообразным рассматривать ее как потенциал для территориального развития рекреационной зоны с возможным размещением сезонных некапитальных объектов, а также объектов массового спорта (гребной канал, гольф-клуб и пр.).

Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки, а территории Северо-западного планировочного района резервируются на перспективу с учетом действующих зон с особыми условиями использования (зона сельскохозяйственных угодий).

В Нагорном планировочном районе, согласно проекту, сформирована зона индивидуальной жилой застройки. Вдоль берега Оби предлагается развитие санаторно-курортной зоны.

На высвобождающихся территориях Северного промышленного района предлагается размещение предприятий малого бизнеса промышленной специализации, а также организаций общественной и деловой направленности.

Речь идет о зоне вдоль проспекта Калинина, улицы Кулагина и улицы Северо-Западной.

Также проектом Генплана предусматривается интенсификация использования пустующих территорий Власихинского промышленного района и размещение там предприятий, выводимых из центральной части краевой столицы.

Напомним, в начале прошлого года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу Генерального плана. Многие горожане высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО. В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО глава города Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта. Позже тогдашний губернатор Александр Карлин заявил, что обсуждение документа должно проходить в тесном сотрудничестве с барнаульцами.