Третьим будешь: корейская KIA ищет "дополнительного" дилера в Барнауле

KIA намерена заполучить нового дилера в Барнауле. Пока компанию на Алтае представляют "Реал-Моторс" и "Барнаул Моторс". Их работа устраивает KIA, однако компания намерена увеличить число продаж южнокорейских автомобилей.

Так, по данным АЕБ, в I полугодии 2018 года в Алтайском крае было продано 389 новых автомобилей KIA (2-е место среди иномарок). Для сравнения: за этот же период в Томске было реализовано 398 автомобилей KIA (1-е место среди иномарок), в Иркутске – 471 автомобиль (2-е место среди иномарок), в Кемерово – 1085 автомобилей (1-е место среди иномарок).

К слову, "Реал-Моторс" официально представляет в Алтайском крае еще и японские бренды Mazda и Subaru. Ее учредителями являются генеральный директор Александр Частухин и московский бизнесмен, автогонщик Сергей Успенский, основатель столичного дилера "У-Сервис".

В свою очередь, "Барнаул Моторс" также является официальным дилером General Motors, а ранее занималась маркой Honda. Ее основным учредителем является томский бизнесмен Николай Воронков, учредитель компании "Арсенал ЛТД" (официальный дилер KIA, Ford, General Motors в Томске), уточняет "Континент Сибирь".

В 2010-2011 годах наличие в Алтайском крае двух дилеров KIA привело к открытому противостоянию между ними. Его исходом стал крупный скандал и уход с рынка одного из партнеров марки – "КИА Центр Барнаул" (ООО "Витязь"), а также проблемы с клиентами, не получившими свои автомобили. В отношении директора салона Антона Ковалева даже было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", однако впоследствии, в 2015 году, он был оправдан.

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"КИА Моторс РУС" идёт по пути General Motors. Их цель — быть брендом номер один, а стратегия — увеличение дилерской сети, что позволит увеличить долю рынка. Позиция — работа с сильными дилерами, а слабые уйдут сами", — считает исполнительный директор "Барнаул Моторс" Дмитрий Варфоломеев.

Стоит отметить, что кроме Барнаула KIA в настоящее время также ищет второго дилера в Иркутске и третьего в Красноярске.