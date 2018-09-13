Бывшая сотрудница Минфина США Элизабет Розенберг предложила использовать главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов президента РФ Владимира Путина, сообщает "Национальная служба новостей" со ссылкой на The Bell.

С такой инициативой Розенберг выступила на третьих слушаниях в банковском комитете Сената Штатов по санкциям против России.

Кроме того, на слушаниях призвали рассекретить закрытую часть "кремлевского доклада" министерства финансов США, поскольку в ней содержится больше информации об активах российских олигархов и чиновников, чем в открытой. По словам Розенберг, американскому ведомству для рассекречивания будет достаточно своих полномочий.

Сенаторы США разработали законопроект о санкциях против России, который объединяет все ограничения, вводившиеся с 2014 года по разным поводам, в общую систему. В документе — блокировка долларовых расчетов российских банков, запрет резидентам Штатов совершать операции с новым госдолгом РФ, а также поиск "активов Путина" по всему миру. Целями санкций сенаторы назвали давление на Россию из-за Крыма, "поддержки сепаратистов" на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также поддержки президента Сирии Башара Асада.