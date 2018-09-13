Бывшая сотрудница Минфина США Элизабет Розенберг предложила использовать главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов президента РФ Владимира Путина, сообщает "Национальная служба новостей" со ссылкой на The Bell.
С такой инициативой Розенберг выступила на третьих слушаниях в банковском комитете Сената Штатов по санкциям против России.
Кроме того, на слушаниях призвали рассекретить закрытую часть "кремлевского доклада" министерства финансов США, поскольку в ней содержится больше информации об активах российских олигархов и чиновников, чем в открытой. По словам Розенберг, американскому ведомству для рассекречивания будет достаточно своих полномочий.
Сенаторы США разработали законопроект о санкциях против России, который объединяет все ограничения, вводившиеся с 2014 года по разным поводам, в общую систему. В документе — блокировка долларовых расчетов российских банков, запрет резидентам Штатов совершать операции с новым госдолгом РФ, а также поиск "активов Путина" по всему миру. Целями санкций сенаторы назвали давление на Россию из-за Крыма, "поддержки сепаратистов" на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также поддержки президента Сирии Башара Асада.
Комментарии
Население России полностью вас поддерживает в этом начинании!
13.09.2018 14:46
- гость -
Садо-мазо?Как можно поддерживать пакости против самих себя???
Активы нашего все во, конечно же в США, оформлены на сторонних лиц, например,виолончелист Ролдугин. Откуда деньги? В основном махинации с ценными бумагами и займами. Описывается история с продажей акций Роснефти. В один день контракт на продажу акций заключили с фирмой Ролдугина и сразу же разорвали. Ролдугину, согласно условиям контракта, полагается неустойка в $750 000. Прекрасно.
Или еще. Компания Алексея Мордашова (Северсталь) дает компании Ролдугина в долг 6 миллионов долларов. И сразу же прощает долг.
Похожие истории повторяются с Керимовым и Ротенбергами.
Кто еще поучаствовал в этом празднике и скинулся на офшор Путина? Ну конечно, госбанки. Russian Commercial Bank, кипрская дочка ВТБ, выдававшая ролдугинскому офшору невозвратные кредиты. Они открыли для панамской компании кредитную линию в $650 миллионов (!!!), тем самым обеспечив вообще плюс-минус неограниченный доступ к деньгам. Задействован оказался и Сбербанк (через дочернюю Тройку), участвовавший в сделках по фиктивной продаже акций, которые следующим днем выкупились старыми собственниками обратно.
Другая любопытная деталь описана в британской Guardian. Гардиан пишет, что в 2012 году «окружение Путина» начало нервничать и перестало пользоваться панамским офшором. Все финансовые махинации были переведены из Панамы на Британские Виргинские Острова
Только ничего не будет. Было бы что - давно нашли бы.
13.09.2018 14:46
- гость -
Садо-мазо?Как можно поддерживать пакости против самих себя???
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Я вроде не Путин. Поэтому целиком поддерживаю расследование против главного вора империи
Сенаторы США травку екрнули, что у них там разрешена, и такое увидели...
ни словами сказать ни пером передать
Не, ну мы то должны верить декларации Путина - беден как церковная крыса - прицеп да старая Волга...Какие активы, если их в декларации нет, факты давайте!!!