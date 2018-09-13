Фото: instagram.com/lyndsey360

Модель афроамериканского происхождения Линдси Скотт вмешалась в спор в интернете по поводу своих умственных навыков. Всё началось с того, что в аккаунте Instagram, посвященном IT-шуткам, выложили фотографию Линдси с подписью, что модель Victoria`s Secret мастерски пишет приложения на многих языках программирования, таких как Python, C++, Java, MIPS и Objective-C. Многие пользователи шутку оценили и предположили, что девушка умеет видоизменять приветственные фразы офисных приложений и несколько преувеличивает свои возможности. Однако в комментариях высказалась и сама модель, отметив, что обучалась театральному делу параллельно с курсом компьютерных наук в Amherst College, штат Массачусетс.

В настоящее время девушка много программирует для компании Ralldound, где работает ведущим разработчиком. Также Линдси участвует в разработке онлайн-учебника для iOS. В своем комментарии к шуточному посту она саркастично заметила: "Смотря на все эти комментарии, я гадаю, почему же 41% женщин в технической сфере бросает свою работу из-за враждебной обстановки".