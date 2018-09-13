В совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за "подрыва территориальной целостности Украины", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт ведомства.
Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физических лиц и российских организаций.
Ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.
Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.
"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки", — говорится в заявлении.
Комментарии
кто бы сомневался
Не слышу криков госдумовцев : "Меня, меня в санкционные списки...!", и ржания искандеров!
так Евросоюз в отличии от России почти ничего не теряет, он всю санкционку через Беларусь прекрасно продает в Россию