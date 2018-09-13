В совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за "подрыва территориальной целостности Украины", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физических лиц и российских организаций.

Ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.

Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.

"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки", — говорится в заявлении.