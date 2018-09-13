Доверие к телевидению резко упало у россиян

Аналитики из "Левада-центра" провели опрос и выяснили, что российскому телевидению сегодня доверяет все меньше россиян — на 30% меньше, чем девять лет назад, пишут "Ведомости".
При этом за девять лет выросло число тех, кто верит информации из интернет-изданий, — с 7 до 24%.
Доля смотрящих новости по телевизору по-прежнему велика, но с 2011 года она снизилась с 94% до 73%. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение телезрителей и интернет-пользователей — 49% на 54%, а среди людей старшего поколения — 89% на 18%.
Глава "Левада-центра" Лев Гудков связывает подобные тенденции с ростом влияния социальных сетей, которые для молодых людей становятся весомым источником информации.
Он отметил, что рост недоверия телевидению только усилился после того, как по федеральным каналам начали описывать пенсионную реформу в положительном ключе.
"Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы. Тут затронуты важные моменты справедливости — дело не столько в содержании, сколько в моральных оттенках изложения нюансов ситуации", — подчеркнул Гудков.
Он также отметил, что к этому добавляется еще и усталость от постоянной антизападной пропаганды, которую россияне вынуждены каждый день наблюдать по телевидению.
Комментарии
При этом выросло число тех, кто верит информации в Сети
ну и зря.. я вот на Талоке иногда подрабатываю и скажу вам что лучше верить бабкам у подъезда чес Тырнету
Как можно верить если братва на ТВ соревнуется во вранье! Смотреть это невозможно, но говорят вождю нравится...
не ну в инете то сплошная правда-матка, в инете то не врут. вооот в телеке, то там дааа.
верить бабкам у подъезда чес Тырнету
бабок у подъездов давно нет
бабок у подъездов давно нет
да навалом там где лавки еще не выкопали
бабок у подъездов давно нет
да навалом там где лавки еще не выкопали
практически везде и выкопали
"лучше верить бабкам у подъезда чес Тырнету"
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в тырнетах можно ознакомиться с разными точками зрения и с учётом этого формировать своё мнение. в телевизоре мы видим только одну точку зрения
В Европе уже 90 % людей смотрят интернет в частности ютуб вместо телевизора
и есть информация, которую никогда не показывают и не обсуждают в телевизоре. как будто этого нет. а оно есть.
практически везде и выкопали
в центре да. у нас нет
в тырнетах можно ознакомиться с разными точками зрения и с учётом этого формировать своё мнение. в телевизоре мы видим только одну точку зрения
именно
По ТВ рекламируют пенсионную реформу практически во всех передачах от программ о животных до рекламных роликов, скоро в мультфильмах будут вещать, как хорошо старикам работать вместо заслуженного отдыха. Люди плюют в экран ТВ после такой наглой лжи.
практически везде и выкопали
в центре да. у нас нет
где у вас нет? в Бельмесево что ли? везде выкопаны, хоть в центре, хоть в Алтайке
По ТВ рекламируют пенсионную реформу практически во всех передачах от программ о животных до рекламных роликов, скоро в мультфильмах будут вещать, как хорошо старикам работать вместо заслуженного отдыха. Люди плюют в экран ТВ после такой наглой лжи.
уже включать перестал. надоело слушать про Украину, и про выгоды пенсионной реформы. других тем на этих бесконечных ток-шоу нет
Страшно плюсую Амику. Классное фото! Заметили, в какой обуви пришла аудитория на лекцию?
где у вас нет? сулима
13.09.2018 16:12
- гость -
уже включать перестал. надоело слушать про Украину, и про выгоды пенсионной реформы. других тем на этих бесконечных ток-шоу нет