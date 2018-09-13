Доверие к телевидению резко упало у россиян

Аналитики из "Левада-центра" провели опрос и выяснили, что российскому телевидению сегодня доверяет все меньше россиян — на 30% меньше, чем девять лет назад, пишут "Ведомости".

При этом за девять лет выросло число тех, кто верит информации из интернет-изданий, — с 7 до 24%.

Доля смотрящих новости по телевизору по-прежнему велика, но с 2011 года она снизилась с 94% до 73%. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение телезрителей и интернет-пользователей — 49% на 54%, а среди людей старшего поколения — 89% на 18%.

Глава "Левада-центра" Лев Гудков связывает подобные тенденции с ростом влияния социальных сетей, которые для молодых людей становятся весомым источником информации.

Он отметил, что рост недоверия телевидению только усилился после того, как по федеральным каналам начали описывать пенсионную реформу в положительном ключе.

"Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы. Тут затронуты важные моменты справедливости — дело не столько в содержании, сколько в моральных оттенках изложения нюансов ситуации", — подчеркнул Гудков.

Он также отметил, что к этому добавляется еще и усталость от постоянной антизападной пропаганды, которую россияне вынуждены каждый день наблюдать по телевидению.