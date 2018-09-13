Фото: barneos22

Неизвестные дорожники отремонтировали дорожное полотно на проблемном старом мосту через Обь в Барнауле, который признан аварийным. Фотографии того, как на объекте работают дорожные службы, появились в социальных сетях. Как сообщили в минстройтрансе Алтайского края, в ведомстве не владеют информацией о том, кто проводит там работы. По сведениям Amic.ru, ямы в асфальте на мосту устраняют перед "Кубком чемпионов" по гребле, который пройдет на барнаульском гребном канале. Туда приедут десятки чемпионов мира и призеров Олимпиад.

Между тем пока не решено, когда будет закрыт мост на капитальный ремонт. Согласно решению Арбитражного суда, старый мост через Обь в Барнауле должен перейти в оперативное управление дорожникам и УПРДОР "Алтай", которые и должны содержать объект.

В УПРДОР поясняли неоднократно, что не могут взять объект на баланс, так как Росавтодор и его структуры занимаются только теми дорогами и сооружениями, которые есть в федеральном перечне. Его утверждает Правительство РФ по предложению Минтранса.

Перенаправить деньги с других объектов невозможно, поскольку это является нарушением закона. Мэрия Барнаула еще в 2017 году добилась также через суд передачи объекта на баланс Росимущества. При этом ремонт может обойтись в миллиард рублей. В городской казне таких средств просто нет. Проблема старого моста существует уже несколько лет. В мае объект грозилась закрыть ГИБДД, но потом дорожные службы из Новоалтайска за свой счет залатали на мосту ямы.