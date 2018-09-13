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Суд в Барнауле вынес приговор в отношении педофила-рецидивиста, от действий которого пострадали пять девочек.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 39-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
Следствие и суд установили, что в период с июля по сентябрь прошлого года обвиняемый в лифтах многоэтажных жилых домов совершал преступления сексуального характера в отношении девочек в возрасте от 10 до 14 лет.
"Он выслеживал несовершеннолетних на улице и провожал их до подъезда, заходя с ними в лифт. Всего от действий мужчины пострадало пятеро детей", — уточняют в СКР.
В правоохранительном ведомстве добавляют, что ранее мужчина в течение почти 10 лет отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения, а именно педофилию.
В итоге суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
И заменить причендал на трубочку... что бы только по маленькому....
Желаю ему, чтобы в зоне попался кто-нибудь из родных потерпевших