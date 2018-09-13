Россияне могут потерять работу за репосты в соцсетях

Четверть (21%) работодателей готовы уволить своих сотрудников из-за записей в соцсетях, пишет URA.RU со ссылкой на исследование портала Зарплата.ру.

По словам 5% работодателей, в их компании уже случались увольнения на почве активности в соцсетях. 42% готовы ограничиться серьезным разговором с сотрудником, поведение которого в интернете их не устроит. Треть представителей компаний не обращают внимания на неоднозначные посты своих работников.

Всего 3% соискателей рассказали, что у них случались конфликты с начальством из-за записей в интернете.

Больше трети россиян (36%) вообще не задумываются о том, насколько компрометирующей может быть публикуемая ими информация.

40% опрошенных считают, что мониторинг начальством соцсетей происходит только на этапе рассмотрения резюме. Половина работодателей интересуются страничками сотрудников только при рассмотрении их в качестве кандидатов на вакантные места. При этом 46% респондентов отметили, что не возьмут на работу подходящего кандидата, если увидят у него противоречивые посты. 45% работодателей уверены, что соцсети важны, но решающими должны быть впечатления от личной встречи с соискателем.