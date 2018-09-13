Путин на крупнейших учениях "Восток-2018" назвал Россию "миролюбивой"

Президент России Владимир Путин на крупнейших военных учениях "Восток-2018" заявил, что Россия — миролюбивое государство, настроенное на сотрудничество, сообщает Nation News.
Путин подчеркнул, что Россия всегда стремится к созидательному сотрудничеству с другими странами и со всеми, кто во взаимодействии заинтересован. У России нет и не может быть агрессивных планов, также отметил президент.
Он также обратился к войскам, заявив, что их долг — быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны. "А если потребуется, то поддержать союзников", — добавил Путин.
Также он выразил признательность военнослужащим из Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах, отметив "давние и прочные традиции" боевого братства.
Путин прибыл на учения "Восток-2018" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. За учениями президент наблюдал с вышки.
Комментарии
Хватит разъезжать, смотреть и подчеркивать, займись работой помоги своему народу встать с колен...
Ну да крым донабас сирия это проявления доброты )))
13.09.2018 17:35
- гость -
Я уверен, что в Крыму процентов 90% против укрофашистской пиндосо-хунты. Я тебе больше скажу, в самой Украине большинство против хунты, и уж тем более на Донбассе.
Предлагаю вам съездить на машине с Россиийскими номерами и российскими флагами на Украину и пообщаться с этими 90%
13.09.2018 17:52
- гость -
Предлагаю вам съездить на машине с Россиийскими номерами и российскими флагами на Украину и пообщаться с этими 90%
Что такие же зомбоящеры, как ты?
не думаю, народ - он все понимает, и даже пропаганда действует не на всех, она опасна молодежи, к коим я вас и отношу.