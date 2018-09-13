Путин на крупнейших учениях "Восток-2018" назвал Россию "миролюбивой"

Президент России Владимир Путин на крупнейших военных учениях "Восток-2018" заявил, что Россия — миролюбивое государство, настроенное на сотрудничество, сообщает Nation News.

Путин подчеркнул, что Россия всегда стремится к созидательному сотрудничеству с другими странами и со всеми, кто во взаимодействии заинтересован. У России нет и не может быть агрессивных планов, также отметил президент.

Он также обратился к войскам, заявив, что их долг — быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны. "А если потребуется, то поддержать союзников", — добавил Путин.

Также он выразил признательность военнослужащим из Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах, отметив "давние и прочные традиции" боевого братства.

Путин прибыл на учения "Восток-2018" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. За учениями президент наблюдал с вышки.