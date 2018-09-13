"Отравители" Скрипалей дали интервью Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", — написала Симоньян в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу известны российским властям.
Глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.
После россиянин Александр Петров, которого Великобритания обвинила в причастности к отравлению Скрипалей, пообещал корреспонденту "России 24" на следующей неделе дать комментарий в СМИ.
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