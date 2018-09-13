Жен российских военных оставят без жилья при разводе

Приобретенное в рамках военной ипотеки жилье планируют сделать неотчуждаемым при разводе, пишет "Коммерсант".

Соответствующий законопроект представила Федеральная служба охраны (ФСО) на заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В ведомстве уверены, что раздел метров между супругами снижает объем государственных гарантий для военных. По закону "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", вступившему в силу с 1 января 2005 года, военнослужащие получили право на единоразовый безвозмездный кредит для покупки жилья.

Однако в ФСО считают, что заемных средств на приобретение квартиры оказывается недостаточно при разделе имущества, которое квалифицируется как совместно нажитое. Служба предлагает изменить юридический статус такого жилья и обосновать личный характер собственности на кредит.

Эксперты совета раскритиковали инициативу ФСО и признали ее "недостаточно обоснованной", сообщил источник издания. Они указали, что кредит на военное жилье считается трудовым доходом, следовательно, согласно Семейному кодексу РФ, относится к общему имуществу супругов в браке.

По мнению источника газеты, несмотря на отрицательный отзыв членов совета, служба может продвигать законопроект и другими путями. Например, внести его в Госдуму может один из депутатов.