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Экс-работника управления социальной защиты населения по Шипуновскому району Алтайского края обвиняют в мошенническом хищении почти 10 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

Мужчине инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Согласно версии следствия, обвиняемый с 2012 по 2017 год занимал различные должности в управлении и местном центре занятости, связанные с начислением пособий по безработице и материальной помощи безработным гражданам.

"Используя специальное программное обеспечение, им были подготовлены и направлены в банк заведомо подложные документы о якобы перечислении денежных средств в качестве выплаты пособия гражданам от государства. Следствие пришло к выводу, что в действительности свыше 9,7 миллиона рублей бюджетных денежных средств были мошенническим путем зачислены на подконтрольные счета и похищены", — уточняют в прокуратуре.

В данный момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу.