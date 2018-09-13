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Экс-работника управления социальной защиты населения по Шипуновскому району Алтайского края обвиняют в мошенническом хищении почти 10 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
Мужчине инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Согласно версии следствия, обвиняемый с 2012 по 2017 год занимал различные должности в управлении и местном центре занятости, связанные с начислением пособий по безработице и материальной помощи безработным гражданам.
"Используя специальное программное обеспечение, им были подготовлены и направлены в банк заведомо подложные документы о якобы перечислении денежных средств в качестве выплаты пособия гражданам от государства. Следствие пришло к выводу, что в действительности свыше 9,7 миллиона рублей бюджетных денежных средств были мошенническим путем зачислены на подконтрольные счета и похищены", — уточняют в прокуратуре.
В данный момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу.
Комментарии
А говорят, "денег нет".
Специальное программное обеспечение - видимо калькулятор.
Красавчик чинушка. Тока тикануть не успел а то бы хомячил полоний или новичок поварёшками