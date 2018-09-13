"Отравители" Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями.

По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

"Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", — сказал Петров.

Он также сообщил, что они с самого начала планировали "приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря".

"Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", — пояснил Петров.