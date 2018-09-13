"Отравители" Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями.
По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.
"Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", — сказал Петров.
Он также сообщил, что они с самого начала планировали "приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря".
"Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", — пояснил Петров.
Комментарии
Лучше объяснения им написать не могли или с кадрами совсем туго?
Особенно смешно было когда главред RT сказала что простые граждане башаров и петров позвонили на ее личный мобильный и сказали что дадут интервью только RT
Ах, этот знаменитый собор в Солсбери!