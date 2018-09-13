Фото: newstracker.ru

Решение об отмене сниженной ставки субсидии на возмещение части затрат на реализованное или отгруженное молоко принял глава Республики Алтай Александр Бердников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В республиканском кабмине указывают, что летом этого года местный минсельхоз утвердил ставки субсидий на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

В итоге на период с 1 июля по 30 сентября 2018 года единая ставка субсидии из республиканского бюджета была снижена с четырех и пяти рублей в зависимости от продуктивности молочного стада до двух рублей на один килограмм молока.

Комментируя последствия данной меры, глава Горного Алтая подчеркнул: "Считаю, что решение о снижении субсидии поставило наших сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным животноводством, в тяжелейшие условия. Особенно учитывая низкую закупочную цену на молоко в этом сезоне, рост цен на комбикорма и дизельное топливо. Решение было абсолютно необоснованным, начались вполне справедливые обращения и жалобы руководителей хозяйств, сельских жителей".

Это и стало причиной отмены приказа регионального минсельхоза.

Выплаты по новым ставкам субсидий начались с 1 сентября этого года. Александр Бердников заверил, что все, кто получил субсидию на молоко по ставке два рубля, могут быть уверены в перерасчете за счет бюджета.