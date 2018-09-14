Качество и доступность медицинских услуг, популяризация спорта и здорового образа жизни комплексно учтены в программе "Энергия развития", создание которой инициировал тогда еще врио, а теперь избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Сбережению здоровья в документе уделено центральное место. Такое мнение высказал директор спорткомплекса "Рубин", депутат Барнаульской городской Думы Александр Ельников.

"В рамках работы над программой "Энергия развития" было учтено мнение экспертного сообщества, в том числе из области спорта. Так, например, в раздел "Здоровое население" вошло не только здравоохранение, но и физическая культура и спорт. Это объединение позволит подойти к решению задач комплексно. Всё же лучше предупреждать, чем лечить", — отметил Александр Ельников.

Он подчеркнул, что программа предполагает в дальнейшем конкретизацию и дополнения, что очень важно и говорит о её мобильности.

Напомним, что "Энергия развития" включает 12 приоритетных направлений развития региона. В блоке "Здоровое население" есть важные спортивные проекты, добавил Александр Ельников. Например, важные для широкого населения "Спорт в массы" (ГТО и дворовый спорт), "Всё лучшее — детям" (новые объекты спорта по всему краю), а также масштабные: строительство трех многофункциональных ледовых арен и лыжно-биатлонного комплекса в туристическом субкластере "Белокуриха-2", строительство 10 универсальных спортивных комплексов и пяти футбольных полей.

Будет продолжена грантовая поддержка спортивных общественных и бизнес-проектов. Отдельное внимание поддержке спортивной инфраструктуры.

По словам Александра Ельникова, в течение пяти лет предполагается отремонтировать 300 спортивных залов в сельских школах, в Барнауле возведут не менее 100 уличных спортивных конструкций. Будет построено и отремонтировано около 200 спортивных площадок.

"Невозможно детально прописать все тонкости и детали для той или иной сферы на годы вперед. Главное, что мы определили для себя основные приоритеты, увидели заинтересованность в решении существующих проблем", — резюмировал депутат.